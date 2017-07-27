up

27.07.2017 четверг

EUR 69.6816

USD 59.9102

В Тюмени 18..20 С 1 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Самый знаменитый КамАЗ России проедет через Тюмень  

17:16 27 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Встреча с пилотом самого известного гоночного грузовика из команды KAMAZ-Master, мастером спорта Андреем Каргиновым состоится в Тюмени в рамках празднования Дня города. 

Неоднократный победитель ралли поделится опытом и ответит на вопросы тюменского автомобильного сообщества. Также, пройдет автограф-сессия для всех желающих.

Для участия в мероприятии 29 июля будет задействована настоящая боевая машина КамАЗ, которая совсем недавно участвовала в гонке "Шелковый путь". А также Андрей Каргинов, победитель "Дакар-2014" и  Africa Eco Race-2017, который сейчас восстанавливается после травмы, пообщается с тюменцами, ответит на вопросы автолюбителей и подробно расскажет о прошедших соревнованиях.

Встреча с гонщиком и механиком экипажа Игорем Леоновым пройдет на площадке по адресу ул. Ленина, 3. Начало в 13 часов. 

Также горожане смогут увидеть знаменитый КамАЗ на улицах Тюмени 28 июля, когда машина будет проезжать со остановками в ключевых местах областной столицы. Многотонный болид поедет по ул. Республики, остановится возле ЦУМа на Пешеходном бульваре, заедет на парковку Набережной.

Теги: День города , КамАЗ
Ранее в сюжете
27.07.2017, 16:25 Ветеранам сделали подарок ко Дню города
27.07.2017, 11:02 Центр Тюмени превратится в туристический квартал
27.07.2017, 10:18 В честь Дня города волейболисты сыграют на песке
27.07.2017, 09:11 Тайны любимого города: притоны водонапорной башни
27.07.2017, 08:21 Автобусы изменят схемы движения в День города
27.07.2017, 08:02 Тюменцы признаются городу в любви и потанцуют
26.07.2017, 18:10 Дмитрий Еремеев: Тюмень выбирают для жизни

Последние новости

19:23 Курсанты ТВВИКУ приглашают тюменцев на финал Международных армейских игр Фото
18:55 Насильник-рецидивист ответит за свои преступления в Тюмени
18:32 Сто четырнадцать точек wi-fi запущено в двадцати муниципалитетах региона
18:30 Житель Мегиона нахулиганил на триста тысяч рублей Фото
18:21 В Тюремном замке Тобольска открылся "Больничный корпус"
18:10 Особых тюменцев пригласили на экскурсию по Туре Фото
18:00 28 июля - события дня
17:49 В Тюмени расследовали уголовное дело о взятке за поддельный больничный
17:38 Тобольские мастера выступят на фестивале славянского искусства в Москве
17:27 Поход за грибами едва не стал последним для жителя Заводоуковска
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области будущих инженеров и программистов готовят с первого класса

В Тобольске обновят и благоустроят детские сады и школы

Владимир Якушев: Тюменский район развивается активно

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

"Транснефть–Сибирь" устанавливает современную систему автоматизации на НПС имени Чепурского-1

Дороги к садоводческим товариществам заасфальтируют за два года

Тюменская область развивает несырьевой экспорт

Общество

Курсанты ТВВИКУ приглашают тюменцев на финал Международных армейских игр

Сто четырнадцать точек wi-fi запущено в двадцати муниципалитетах региона

В Тюремном замке Тобольска открылся "Больничный корпус"

Спорт

Тюменский шахматист удивляет в Чехии

Сибиряк завоевал вторую медаль олимпийского фестиваля

Тюменский дзюдоист поборется за медали в Берлине

Происшествия

Насильник-рецидивист ответит за свои преступления в Тюмени

Житель Мегиона нахулиганил на триста тысяч рублей

В Тюмени расследовали уголовное дело о взятке за поддельный больничный

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+