Самый знаменитый КамАЗ России проедет через Тюмень

Встреча с пилотом самого известного гоночного грузовика из команды KAMAZ-Master, мастером спорта Андреем Каргиновым состоится в Тюмени в рамках празднования Дня города.

Неоднократный победитель ралли поделится опытом и ответит на вопросы тюменского автомобильного сообщества. Также, пройдет автограф-сессия для всех желающих.

Для участия в мероприятии 29 июля будет задействована настоящая боевая машина КамАЗ, которая совсем недавно участвовала в гонке "Шелковый путь". А также Андрей Каргинов, победитель "Дакар-2014" и Africa Eco Race-2017, который сейчас восстанавливается после травмы, пообщается с тюменцами, ответит на вопросы автолюбителей и подробно расскажет о прошедших соревнованиях.

Встреча с гонщиком и механиком экипажа Игорем Леоновым пройдет на площадке по адресу ул. Ленина, 3. Начало в 13 часов.

Также горожане смогут увидеть знаменитый КамАЗ на улицах Тюмени 28 июля, когда машина будет проезжать со остановками в ключевых местах областной столицы. Многотонный болид поедет по ул. Республики, остановится возле ЦУМа на Пешеходном бульваре, заедет на парковку Набережной.