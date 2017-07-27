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Центр Тюмени превратится в туристический квартал

11:02 27 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Туристический квартал откроется на Цветном бульваре в Тюмени в День города.

Это будет площадка, где можно узнать о вариантах отдыха в России и за границей. Подготовят ее туроператоры и предприятия индустрии гостеприимства и сервиса Тюмени. Они расскажут о самых популярных турах, в том числе о семейных поездках, и сориентируют по цене отдыха.

Также хозяева площадки подготовили конкурсы, викторины на знание географии и мастер-классы. Здесь можно выиграть поездку в Сочи, Москву, Санкт-Петербург или Казань, а также чехлы на чемоданы и другие полезные для туристов мелочи. В полдень гости площадки поучаствуют в интеллектуальном краеведческом шоу "В городе Т".

Для юных путешественников организаторы подготовили отдельные конкурсы. Дети сыграют в подвижные и настольные игры, "Угадай мелодию", узнают о забавах времен XIX века, посетят мастер-класс по мехенди – росписи хной и попробуют порыбачить в самом центре города.

Также в тот день разыграют билеты на загородные базы отдыха, большой торт "Тюмень", призы от отеля и ресторации "Восток". Также гости напишут чернилами письмо в будущее или прошлое.

Весь день в туристическом квартале будут работать фотозоны. Гости заранее могут поучаствовать в фотоконкурсе "#МОЯРЕСПУБЛИКА, посвященном одной из главных улиц города. Для этого нужно сфотографироваться на любом участке ул. Республики и выложить фото в соцсети с хештегом #МОЯРЕСПУБЛИКА_100. Итоги конкурса подведут в День города на Цветном бульваре.

Евгения Шевцова

Теги: краеведение , отдых , туризм , фотоконкурс , День города
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