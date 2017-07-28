Тайны любимого города: храмы-целители сказочного града на Туре

Фото ИА "Тюменская линия"

Архитекторы прошлого создавали церкви и соборы, вкладывая в них талант и душу, и ставили их так, что с берега Туры открывался прекрасный силуэт: город казался сказочным. Храмы в старину строились только в добрых местах, чтобы счастье притягивалось.

На ул. Береговая, 77, в заречной части Тюмени, располагается Вознесенско-Георгиевская церковь. Все дороги ведут к ней, все взоры устремлены к этой жемчужине, придающей неповторимость городскому пейзажу. В старину храм возвели белоснежным, и когда православные смотрели на него с высокого берега Туры, то сравнивали с белым лебедем, плывущим по воде.

Бытует легенда, что настоятель Троицкого монастыря Филофей Лещинский исцелил жену татарского князя, после чего посоветовал заложить храм. Строили его казаки, так как они почитают святого Георгия, покровителя воинов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Ямщику Черепанову явилась Божия Матерь, в память о знамении в том месте выстроили храм, его и назвали Знаменским. Главный собор Тюмени - храм в белом одеянии и с небесного цвета куполами - создавали около 150 лет. Талантливые зодчие обладали чистой душой, они создали гармоничное произведение в стиле русского барокко.

В 1848 году страшное бедствие постигло Тюмень. От проезжего люда из России с кладями ямщиков завезли заразу – холеру. Болезнь быстро распространилась по городу, умерщвляя людей. Ужас охватил тюменцев.

Как гласит легенда, кому-то было видение, что в молитвах нужно обратиться к древней чудотворной иконе Божьей Матери "Знамение". Икону носили по всему городу и молились. Чудо свершилось: царица небесная заступилась за тюменцев, холера отступила. После этого горожане стали особо почитать Знаменский собор.

Ирина Ромашкина