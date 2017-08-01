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В Тюменской области планируется реализация нового масштабного проекта

15:00 01 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
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Ход реализации проекта по созданию производства по выращиванию и переработке индейки мощностью 10 тыс. тонн живой массы в год обсудили губернатор Тюменской области Владимир Якушев и председатель совета директоров группы компаний "РУСКОМ" Темури Латария на рабочем совещании.

10 марта 2017 года в инкубаторе появились первые индюшата. До конца 2017 года планируется получить 3,5 тыс. тонн мяса на территории Юргинского района. В середине июня птица уже отправлена на убой, пока в Омскую область. Но компания в мае текущего года приступила к строительству убойного цеха в Заводоуковском городском округе.

Общий объем инвестиций в проект превышает 2,2 млрд рублей. Постоянную работу на новых объектах получат более 550 жителей области.

Полный запуск всего цикла производств ожидается в конце сентября 2017 года. Пользуясь случаем, глава компании "Руском" пригласил губернатора на открытие нового производства.

Стороны обсудили планы строительства в регионе нового комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год. Сроки реализации проекта - 2018-2019 годы. Ожидается, что в результате реализации проекта на территории трех муниципальных районов Тюменской области будет создано еще более 500 прямых рабочих мест и примерно столько же вспомогательных.

Губернатор подчеркнул важность нового проекта для муниципалитетов и региона в целом, отметил, что регион окажет инвестору всю необходимую поддержку в решении вопросов с земельными ресурсами, инженерной инфраструктурой.

"Создание нового мощного предприятия - серьезный и значимый инвестпроект. Благодаря ему появляются сотни рабочих мест, компания будет выпускать новый продукт для реализации за пределами Тюменской области и экспорта, что, несомненно, повлияет и на качество и на стоимость продукции",- высказал свое мнение Владимир Якушев.

Добавим, что ГК "РУСКОМ" - крупный агропромышленный холдинг, специализируется на производстве и переработке свинины и мяса птицы. Вспомогательные предприятия группы компаний занимаются выращиванием зерновых культур, кормопроизводством для животноводческого комплекса, а также обеспечивают эффективную дистрибуцию готовой продукции. На сегодняшний день предприятия ГК "РУСКОМ" расположены в Омской области и Алтайском крае. Общая численность персонала — более 5 тыс. человек. Суммарная выручка предприятий ГК "РУСКОМ" составила в 2014 году 7,3 млрд рублей, в 2015 году – 9 млрд рублей.

Теги: новые рабочие места , переработка бройлеров , группа компаний РУСКОМ , переработка индейки , Темури Латария , инвестиционный проект , Владимир Якушев

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