Правительство региона и СИБУР планируют крупные социальные проекты в Тобольске

Фото ИА "Тюменская линия"

Возможность строительства крупных социальных объектов в Тобольске рассматривает компания СИБУР при поддержке правительства Тюменской области.

Об этом сообщил глава региона Владимир Якушев, выступая в программе "Час с губернатором". Он пояснил, что речь идет о строительстве ледового дворца и бассейна. Также в 15 микрорайоне появится новая школа, завершается разработка проектно-сметной документации.

"Рядом с ней будет большой спорткомплекс с двумя стандартными спортивными площадками размером 18 на 36 метров. Также в рамках этой программы мы рассматриваем возможность реконструкции спорткомплекса "Молодость", - сказал Владимир Якушев.

Отвечая в прямом эфире на вопрос тоболяка о строительстве еще одного спорткомплекса в микрорайоне Менделеева, губернатор подчеркнул, что пока об этом речи нет.

Евгения Шевцова