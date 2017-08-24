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Правительство региона и СИБУР планируют крупные социальные проекты в Тобольске

11:07 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Возможность строительства крупных социальных объектов в Тобольске рассматривает компания СИБУР при поддержке правительства Тюменской области.

Об этом сообщил глава региона Владимир Якушев, выступая в программе "Час с губернатором". Он пояснил, что речь идет о строительстве ледового дворца и бассейна. Также в 15 микрорайоне появится новая школа, завершается разработка проектно-сметной документации.

"Рядом с ней будет большой спорткомплекс с двумя стандартными спортивными площадками размером 18 на 36 метров. Также в рамках этой программы мы рассматриваем возможность реконструкции спорткомплекса "Молодость", - сказал Владимир Якушев.

Отвечая в прямом эфире на вопрос тоболяка о строительстве еще одного спорткомплекса в микрорайоне Менделеева, губернатор подчеркнул, что пока об этом речи нет.

Евгения Шевцова

Теги: спорткомплекс , строительство , инвесторы , Владимир Якушев , СИБУР , Тобольск

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