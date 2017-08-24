Тюменцы смогут проверять водителей такси онлайн

Фото «РИО-Центр»

Более удобными и функциональными планируется сделать сервисы планирования проезда в тюменском городском и межмуниципальном общественном транспорте.

Бета–версию мобильного приложения "Транспорт 72" и портала общественного транспорта http://ot.72to.ru, которые позволяют искать маршруты, остановочные пункты, прогнозировать прибытие автобуса и приобретать билеты по полной и по льготной стоимости, предложили протестировать жителям Тюмени. Встреча прошла в Тюменском технопарке.

"Мы полностью переделываем приложение с использованием новых технологий, которые позволят повысить качество разработки и ее устойчивость, - сообщил представитель компании-разработчика "ИТС" Александр Карпенко. – У мобильного приложения будет новый дизайн, добавится новый функционал, например отображение баланса транспортной карты, новый удобный интерфейс для покупки билетов, отслеживания местонахождения автобуса и так далее. Изначально запуск планируется на платформе Android, затем на iOS и, возможно, Windows Phone".

Фото «РИО-Центр»

По данным начальника информационно-аналитического отдела департамента информатизации Тюменской области Максима Сединкина, действующей версией транспортного приложения, которое работает около двух лет, ежедневно используют до 25 тыс. человек. Бета-версия создается на основе их пожеланий.

"Жители области хотят, чтобы поиск маршрутов стал более удобным, чтобы точнее передавалось местоположение автобуса. У некоторых были сложности с отображением конкретных маршрутов, - пояснил он. – Сервис удобен для тех, кто пользуется услугами междугороднего транспорта и покупает с его помощью билеты. В новом приложении мы снизим комиссию, приобретение будет еще более удобным. Купленный онлайн билет можно показать на телефоне контролеру и пройти в автобус".

Сервис предназначен как для пассажиров общественного транспорта, так и для тех, кто пользуется услугами такси. Указав номер машины, они смогут проверить наличие у водителя разрешения на перевозку.

Разработчики намерены рассмотреть возможность скорректировать работу приложения с учетом пожеланий тюменцев и запустить обновленный сервис в сентябре 2017 года.