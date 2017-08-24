up

24.08.2017 четверг

EUR 69.5619

USD 59.1312

В Тюмени 22..24 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы смогут проверять водителей такси онлайн

12:13 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото «РИО-Центр»

Более удобными и функциональными планируется сделать сервисы планирования проезда в тюменском городском и межмуниципальном общественном транспорте.

Бета–версию мобильного приложения "Транспорт 72" и портала общественного транспорта http://ot.72to.ru, которые позволяют искать маршруты, остановочные пункты, прогнозировать прибытие автобуса и приобретать билеты по полной и по льготной стоимости, предложили протестировать жителям Тюмени. Встреча прошла в Тюменском технопарке.

"Мы полностью переделываем приложение с использованием новых технологий, которые позволят повысить качество разработки и ее устойчивость, - сообщил представитель компании-разработчика "ИТС" Александр Карпенко. – У мобильного приложения будет новый дизайн, добавится новый функционал, например отображение баланса транспортной карты, новый удобный интерфейс для покупки билетов, отслеживания местонахождения автобуса и так далее. Изначально запуск планируется на платформе Android, затем на iOS и, возможно, Windows Phone".  

Фото «РИО-Центр»

По данным начальника информационно-аналитического отдела департамента информатизации Тюменской области Максима Сединкина, действующей версией транспортного приложения, которое работает около двух лет, ежедневно используют до 25 тыс. человек. Бета-версия создается на основе их пожеланий.  

"Жители области хотят, чтобы поиск маршрутов стал более удобным, чтобы точнее передавалось местоположение автобуса. У некоторых были сложности с отображением конкретных маршрутов, - пояснил он. – Сервис удобен для тех, кто пользуется услугами междугороднего транспорта и покупает с его помощью билеты. В новом приложении мы снизим комиссию, приобретение будет еще более удобным. Купленный онлайн билет можно показать на телефоне контролеру и пройти в автобус".     

Сервис предназначен как для пассажиров общественного транспорта, так и для тех, кто пользуется услугами такси. Указав номер машины, они смогут проверить наличие у водителя разрешения на перевозку.

Разработчики намерены рассмотреть возможность скорректировать работу приложения с учетом пожеланий тюменцев и запустить обновленный сервис в сентябре 2017 года.

Теги: общественный транспорт

Последние новости

13:41 Заблудившуюся под Тобольском старушку искали кинологи с собаками
13:30 Крупнейший технопарк Европы планирует развивать сотрудничество с Тюменским технопарком
13:19 Тюменцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тестирование Фото
13:08 В Тюмени принимаются меры для бесперебойного движения по Одесской
12:57 Тюменская область поддержит крупные специнвестпроекты
12:46 В Тюмени директор управляющей компании не платил зарплату уборщице
12:35 Нижняя Тавда примет лучших наездников
12:24 Тюменцы охотно посещают бесплатные фитнес-тренировки
12:13 Тюменцы смогут проверять водителей такси онлайн Фото
12:02 Насильник из Ялуторовска пошел под суд
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область поддержит крупные специнвестпроекты

Владимир Якушев: все дорожные работы в регионе идут по графику

Правительство региона и СИБУР планируют крупные социальные проекты в Тобольске

Политика

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Правительство утвердило план обеспечения россиян доступным жильем

Экономика

Тюменские инновационные проекты получили областные гранты

Транснефть – Сибирь ввела в эксплуатацию новую систему очистных сооружений в Югре

В порт Тобольска прибыла партия крупногабаритного оборудования для "ЗапСибНефтехима"

Общество

Крупнейший технопарк Европы планирует развивать сотрудничество с Тюменским технопарком

Тюменцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тестирование

В Тюмени принимаются меры для бесперебойного движения по Одесской

Спорт

Нижняя Тавда примет лучших наездников

Тюменцы охотно посещают бесплатные фитнес-тренировки

"Югра" усилилась опытным форвардом

Происшествия

Заблудившуюся под Тобольском старушку искали кинологи с собаками

В Тюмени директор управляющей компании не платил зарплату уборщице

Насильник из Ялуторовска пошел под суд
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+