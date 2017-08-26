Тюменцам предлагают присоединиться к акции "Ночь кино"

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Федеральная акция "Ночь кино" стартовала в России 27 августа. С 20 часов по местному времени во всех городах для всех желающих состоится демонстрация российских фильмов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Отечественные фильмы для акции выбрали сами зрители во время интернет-голосования. Его победителями стали следующие картины: "Кухня. Последняя битва", "Время первых" , "28 панфиловцев".

Также для юных зрителей будут организованы показы мультфильма "Снежная королева-3: Огонь и лед", который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

В Тюменской области прокат кинофильмов пройдет во всех муниципальных районах. Главной площадкой Всероссийской акции "Ночь кино" в городе Тюмени станет Центр культуры и искусства "Современник". Жителей Тобольска приглашают на площадь перед ДК "Синтез", ишимцев ждут в Концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ, сеансы состоятся также в Ялуторовском Дворце культуры и на площади перед Дворцом культуры Заводоуковска.