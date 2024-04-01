Наступившая неделя в Тюменской области будет прохладной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 10 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Тюменской области в ближайшую неделю, с 29 апреля по 5 мая. По данным центра Фобос, после очень тёплого, но с грозовыми ливнями воскресенья, дальнейшие дни будут прохладными, к концу недели есть вероятность осадков.

В Тюмени 29 и 30 апреля дневная температура воздуха не превысит плюс 8 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до ноля градусов, осадков не ожидается. Ветер сменит направление с северо-восточного на юго-западное.

1 мая воздух днём прогреется до 10 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 2. Ожидается переменная облачность и северо-западный ветер до 5 метров в секунду.

2 и 3 мая синоптики прогнозируют до плюс 8 градусов днём, плюс 2 в ночные часы. В пятницу возможны кратковременные осадки, ветер северо-восточный 4 метра в секунду.

В выходные дни, 4 и 5 мая, погода не изменится. Дневная температура воздуха не превысит 8 градусов тепла, ночная составит минус 1. В субботу сохранится вероятность осадков. Ветер ожидается северо-западный до 5 метров в секунду.

Любовь Голышева