В Тюменской области со столетием поздравили ветерана Великой Отечественной войны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Со 100-летним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны Георгия Герасимовича Герасимова в Ялуторовске 1 мая.

Торжество прошло во дворе дома ветерана. Поприветствовать его пришли представители администрации, областной думы, движения "Юнармия" и курсанты ТВВИКУ. Военный оркестр исполнил "Встречный марш".

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик зачитал поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Мы искренне гордимся вашим поколением, поколением победителей и созидателей. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после войны вместе с товарищами со всем нашим народом отстраивали страну. Ваш жизненный путь служит примером стойкости, добра и справедливости, глубокой любви к Родине. Желаем вам здоровья и благополучия", – передал он слова главы государства.

Отдельно ветерана поздравили от большого коллектива тюменской полиции, пожелали ему долгих лет и здоровья.

Георгий Герасимов родился 1 мая 1924 года в д. Шор-Кассы Чувашской АССР. В 1939 году он вместе с родителями переехал в д. Чугунаево Велижанского района Тюменской области. В июле 1942 года Георгия Герасимова призвали в ряды Советской армии. Начала он служил в Тюмени в военно-пехотном училище, затем в составе 3 Украинского фронта солдатом.

С февраля 1943 года по апрель 1944 года служил в 45 полку 15 Гвардейской стрелковой дивизии химинструктором и в 60 полку 20 Гвардейской стрелковой дивизии телефонистом. В составе данных дивизий был в Купянске и Изюме Харьковской области, Днепропетровске и Кривом Роге.

Георгий Герасимович в подробностях помнит все события военных лет. В апреле 1944 года он получил ранение севернее Одессы – пострадали обе ноги. Снаряд разорвался неподалеку от солдата. В санатории в Сочи пробыл на лечении почти год, вспоминает ветеран. Впоследствии ему предоставлили шестимесячный отпуск в связи с непригодностью к службе. В феврале 1945 года Георгия Герасимовича пригласили на работу в милицию. Он стал помощником оперуполномоченного отдела по борьбе с бандитизмом в с. Велижаны. О победе над фашистской Германией он узнал, будучи на работе.

“У нас, в Советском Союзе, такой был настрой. Большинство людей никогда не думали, что мы не победим. Нас так воспитали: Советский Союз, советская власть – лучшая в мире, что такой страны нигде нет”, – сказал ветеран, отвечая на вопрос о том, почему Советский Союз победил противника.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Георгий Герасимович награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и другими знаками.

Инна Пахомова