Главный принцип Пасхального стола – умеренность, считает тюменский диетолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главный принцип Пасхального стола – умеренность. Праздник предполагает обилие еды. Важно помнить, что он длится не один день, а целую неделю, поэтому не нужно спешить все попробовать за один присест.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила доктор медицинских наук, профессор, врач-эндокринолог Университетской многопрофильной клиники, главный внештатный специалист - диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева накануне Пасхи, которая отмечается 5 мая.

"Праздник не должен сопровождаться ухудшением здоровья. Употребление мясной, молочной продукции и яиц в больших количествах чревато обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта – панкреатит, холецистит, гастродуоденит и так далее. Обилие жира, животного белка вызывает большую нагрузку на него", - отметила она.

Яйцо – уникальный продукт, который содержит жиры и углеводы в полном объеме. В одном яйце, в зависимости от размера, находится от 6 до 8 г жира. Диетолог рекомендует в сутки употреблять в пищу не более одного яйца.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В праздник можно сделать исключение, съесть два яйца, но не больше. Это особенно касается тех, кто постился. Как входить в пост, так и выходить из него нужно постепенно. Ни в коем случае нельзя есть яйца с майонезом, это дважды жирный продукт. Как правило, в пище не сам продукт обладает неблагоприятным действием, а заправки, соусы, что к нему приставлено", - считает доктор медицинских наук.

Самое главное в Пасху – ощущение праздника. Украсить стол подставками, салфетками – это должно присутствовать, но не стремление насытиться. Радость, эстетика, соблюдение традиций – вот главный посыл Светлой седмицы. Разумные ограничения в пище помогут сохранить праздничный дух дольше.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева