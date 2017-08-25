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В Тюмени у моста Влюбленных встретятся два кинофестиваля

15:59 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
kto72.ru

Бесплатный показ фильмов, приуроченный ко Дню российского кино, стартует 25 и 26 августа в 22 часа на набережной Туры.

Творческое объединение "21 Век" Тюменского индустриального университета проведет показ короткометражных фильмов, созданных начинающими режиссерами и сценаристами со всей России. Зрители увидят лучшие студенческие работы, созданные за три года существования фестиваля "21 Век". 

Во второй день Тюменское концертно-театральное объединение представит конкурсный показ фильмов IV Всемирного фестиваля уличного кино. 26 августа в 22 часа у моста Влюбленных тюменцы и гости города увидят лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров и светом фонариков выберут победителя.

Как рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, IV Всемирный фестиваль уличного кино проходит с 2 июня по 4 сентября в 60 странах. В рамках фестиваля команда энтузиастов во главе с Александром Щеряковым отправилась в кругосветное путешествие, устраивая показы короткометражных лент молодых авторов на набережных, площадях и крышах домов от Владивостока до Сан-Франциско.

Напомним, фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. За три года проект успел заработать два мировых рекорда, проехать более 20 тыс. км и собрать больше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов и другие деятели культуры. Впервые в этом году в грандиозной эстафете, объединяющей города и страны в любви к кино, примет участие Тюмень.

"Фестиваль уличного кино – по-настоящему народный феномен. Мы принципиально отказались от жюри и начали проводить конкурсные кинопоказы под открытым небом, знакомя с молодежным кинематографом и включая в процесс отбора всех желающих. Идея пришлась по вкусу большому числу людей и за три года наша некоммерческая инициатива выросла более чем в 20 раз. Мы очень рады, что в этом году в фестивальный тур впервые вошла Тюмень", - прокомментировал основатель проекта Александр Щеряков.

Зрители фестиваля смогут увидеть шесть короткометражных картин, отобранных из более чем 800 заявок. В программу фестиваля в 2017 году вошли: драма "По пути" режиссера Алены Олейник, драма "Шаги твои" Макса Кубринского, фантастическая драма "Каждый 88" Дарьи Лебедевой, драма "Сквозь пальцы" Юрия Морозова, мелодрама "Про любовь" Вилены Лангер и комедия "Наружка" Леонида Гардаша.

Каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу светом фонарика или телефона. По итогам народного голосования в конце августа будет отобран фильм-победитель.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Теги: кино , кинофестиваль , культура

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