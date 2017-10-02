Тюменский автовокзал перешел на зимний режим работы

Фото: Тобольское ПАТП

Автобусы дальнего следования по некоторым маршрутам отменены, по другим направлениям снижено число рейсов на тюменском автовокзале.

Так, с 1 октября отменен рейс отправлением в 5 часов 30 минут по маршруту № 768 Тюмень – Екатеринбург.

С 6 октября отменен рейс по маршруту №731 Тюмень - Реж с отправлением в 17 часов.

С конца сентября отменен рейс по маршруту № 585 Курган – Ханты-Мансийск (с отправлением от тюменского автовокзала в 17 часов 50 минут) по средам в направлении Ханты-Мансийск и в 8 часов 30 минут по пятницам в направлении Кургана.

Изменено расписание по маршруту №808 Тюмень - Ханты-Мансийск. До весны рейс с отправлением в 22 часа 10 минут будет выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В то же время вводится дополнительный рейс по средам с отправлением 15 часов 45 минут.

На зиму закрыто движение автобусов по маршруту №839 Уфа – Нижневартовск, № 726 Тюмень – Бурабай.

Более подробная информация о маршрутах и времени движения пригородных автобусов на сайте тюменского автовокзала.