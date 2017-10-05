Под суд пошел водитель, подозреваемый в гибели семьи из Омска

Фото: СКР

56-летний житель с. Мокроусово Курганской области обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четверых человек.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 20 августа на 30 км автодороги Голышманово - Аромашево КамАЗ под управлением курганца врезался в автомобиль Toyota Platz. Следователи считают, что водитель грузовика отвлекся и при повороте налево не пропустил легковую машину.

Погибли все, кто находился в Toyota Platz: 40-летняя женщина-водитель, ее 7-летний сын, 18-летняя дочь и 71-летний отец. Все они жители Омска.

Они возвращались с соревнований по хоккею в Тобольске, где в составе омской команды выступал 12-летний сын погибшей женщины. Сам хоккеист возвращался домой в автобусе своей команды.

Следствие по уголовному делу окончено. Дело отправлено в суд.