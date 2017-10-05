Владимир Якушев: российской промышленности нужна модернизация

Рабочая группа Госсовета. Фото ИА "Тюменская линия"

Масштабная технологическая модернизация российской промышленности не должна сопровождаться простым закрытием действующих предприятий. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая с основным докладом на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по вопросу "О развитии региональной промышленной политики".

"О технологическом отставании российской промышленности много говорят на разных площадках. Задача нашей рабочей группы состоит в том, чтобы эти разговоры прекратились раз и навсегда. А для этого нам, в первую очередь, надо провести массовую и масштабную модернизацию действующих производств. Не секрет, что большинство предприятий созданы по лекалам прошлого века, под логистические, экономические и технологические условия того времени. Поэтому настал период массового обновления промышленных активов", - отметил Владимир Якушев.

Речь не идет о простом закрытии предприятий, подчеркнул губернатор. "Это приведет к массовым сокращениям и к утрате отдельных видов промышленных продуктов, на что мы не имеем права, принимая во внимание жесткую конкуренцию и внешние условия", - уверен он.

Поэтому одна из задач рабочей группы Госсовета РФ - найти ответы на фундаментальные вопросы – куда должна идти промышленность страны и регионов, какой технологический выбор она должна совершить, чем на этом пути может и должно помочь государство и его специализированные институты, отметил Владимир Якушев.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Владимир Якушев возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по вопросу "О развитии региональной промышленной политики". Как сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин, подготовленный рабочей группой доклад Госсовет рассмотрит в 2018 году. Ранее тема региональной промышленной политики на столь высоком уровне не обсуждалась.