Автопарк ишимской больницы пополнился новыми автомобилями

В Ишимской больнице новые автомобили. Фото: департамент здравоохранения ТО

Новыми автомобилями пополнился автопарк областной больницы №4 Ишима. Учреждение приобрело их самостоятельно на средства, вырученные от платных услуг. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области,

Главный врач Дмитрий Бутов уже вручил ключи водителям. Теперь на машинах участковые медики будут выезжать на вызовы, а также оказывать неотложную помощь.

"Приобретение машин - это мера вынужденная, - отметил Дмитрий Бутов. - Шесть автомобилей отечественного производства "Лада Гранта" заменят УАЗы, которые уже отслужили свое. Старые автомобили были очень затратны и в ремонте, и в обслуживании. Надеемся, что с вводом в эксплуатацию новых авто снизятся расходы на запчасти и горюче-смазочные материалы".

Сейчас в больнице 123 машины, которые работают не только в городе, но и в пяти районах юга области. В планах руководства больницы обновить автопарк и там.