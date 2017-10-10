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Тюменский центр экспорта помогает малому бизнесу выходить на мировой рынок

15:00 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
II конгресс компаний малого и среднего бизнеса Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия"

Вопросы несырьевого экспорта и проблемы средних компаний, которые боятся выходить на мировой рынок, были в центре внимания участников II конгресса компаний малого и среднего бизнеса Тюменской области "Стратегии чемпионов", который работает в Тюмени 10 октября.

У тюменского среднего и малого бизнеса, по мнению начальника управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антона Машукова, большие возможности и широкие перспективы выйти со своей продукцией на мировой рынок.

"Тема экспорта с точки зрения расширения производства – это одна из самых актуальных на сегодняшний день, - отметил он. - Для малого бизнеса она сопряжена, прежде всего, с определенными затратами - и на выстраивание логистики, и на подготовку продукта, на маркировку, маркетинг, сертификацию своей продукции для внешних рынков. Малому бизнесу самому эти задачи решать непросто, но сейчас появляется все больше мер поддержки - мы вместе с предприятиями через наш центр экспорта в инвестиционном агентстве проводим сертификацию, переводим материалов на иностранные языки".

Что касается среднего бизнеса, то экспорт, по мнению Антона Машукова, это как раз их дело. "У нас есть все ресурсы, чтобы это направление освоить, - подчеркнул он. - Продукты питания, продукция предприятий деревообработки, машиностроения, в том числе и нефтегазового, уже сегодня пользуются спросом на европейских и азиатских рынках. Это принципиально иное направление – это не экспорт нефти и газа, это продажа интеллектуального продукта, нашего оборудования".

По данным начальника управления промышленности и предпринимательства, в Тюменской области на сегодняшний день насчитывается 138 предприятий-экспортеров. Среди них не только такие крупные компании как СИБУР и Антипинский НПЗ, но средние, такие как Тюменский фанерный комбинат, который до 70% своей продукции поставляет в другие страны и производитель муки и круп - ялуторовская фирма "Юнигрэйн".

Борис Олейник

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Теги: Антон Машуков , малый и средний бизнес , инвестиционное агентство , конгресс , экспорт

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