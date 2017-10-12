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Свадебный теплоход и корабль под алыми парусами появятся на Туре

18:05 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Евгения Бурилова, генеральный директор компании "Алые паруса", ИА "Тюменская линия"

Свадебным теплоходом и кораблем под алыми парусами намерены разнообразить жизнь тюменцев владельцы судоходной компании в 2018 году.

Об этом сообщила генеральный директор компании "Алые паруса" Евгения Бурилова. Она вместе с супругом Виктором Буриловым ведет бизнес с 2001 года. Теплоходы, на которых жители и гости Тюмени с удовольствием катаются по Туре, компания не только обслуживает, но и модернизирует своими силами.

В собственности семьи - три комфортабельных двухпалубных теплохода "Тюмень", "Тюмень-2" и "Москва-168", которую перестраивают под "плавучий загс". Свадебный теплоход с панорамными окнами и отделкой в дворцовом стиле спустят на воду весной 2018 года, и тюменцы получат возможность проводить выездные регистрации в торжественной обстановке и с видом на набережную Туры.

Внутреннее убранство одного из судов отсылает посетителей в купеческую Тюмень - экскурсии на этом теплоходе проводит самая знаменитая "купчиха" города Марина Сафина. Владельцы компании ведут переговоры с музеем на Царской пристани для того, чтобы установить там причал и сделать плавания еще более атмосферными.

Скоро парк судов пополнится кораблем под алыми парусами. Евгения Бурилова надеется, что успеет преподнести такой подарок Тюмени к следующему Дню города.

"Мы стараемся развивать речной туризм. В последнее время к нам идет очень большой поток иногородних гостей и иностранцев. В этом сезоне я работала и билетером, и администратором на своих судах для того, чтобы понять нужды и желания посетителей. В нашей сфере очень важно общаться с людьми", - рассказала она.

Вся актуальная информация об экскурсиях и о цене аренды - на сайте компании и в группе в социальной сети.

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Экскурсии на теплоходе по Туре, фото ИА "Тюменская линия"
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Дарья Казакова

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Теги: теплоход , набережная Туры , туризм

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