Специалисты из Пакистана предложили сотрудничество Федеральному центру нейрохирургии в Тюмени

Фото пресс-службы ФЦН

Делегация медицинских специалистов из Пакистана посетила Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени и оценила возможности клиники.

В состав делегации вошли профессор, заведующий отделением нейрохирургии многопрофильного госпиталя Лахора (Пакистан) Шахзад Шамс и врач-нейрохирург Амар бин Ахсан.

Гости отметили, что одна из причин вызванного интереса к ФЦН – это личное знакомство с профессором Альбертом Суфиановым, главным врачом ФЦН в Тюмени, заведующим кафедрой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, который неоднократно посещал Лахор и очень активно помогает в организации мастер-классов в Пакистане. Гости были впечатлены скромностью, которой обладает профессор Суфианов, высочайшим мастерством его рук и хотели бы у него поучиться. Нейрохирурги не только осмотрели центр, ознакомились с его работой и достижениями, но и приняли участие в обходе палат, где проходят лечение пациенты детского отделения.

Шахзад Шамс и Амар бин Ахсан рассказали, что планируют создать подобную структуру у себя в госпитале. Они посетили конференц-зал, оснащенный 3D-мониторами, и признались, что необходимо установить такой монитор у себя для трансляции операций.

"Визит в Федеральный центр нейрохирургии позволит по-новому взглянуть на многие вещи относительно устройства госпиталя", - признались специалисты из Пакистана.

Кроме того, участники делегации заинтересовались техникой по эндоскопическому доступу в спинальной нейрохирургии и хотели бы научиться этому у профессора Альберта Суфианова.

Итогом визита стало предложение пакистанских коллег о налаживании сотрудничества между медучреждениями двух стран.

"Если говорить о нейрохирургии, то благодаря профессору Суфианову – о Тюмени узнал весь мир. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать тесные связи с нашими коллегами из других стран, участвовать в обмене опытом, помогать и делиться своими знаниями, чтобы в разных клиниках, в разных точках земного шара пациенты могли получать качественную медицинскую помощь", - прокомментировал главврач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

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