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Федеральные трассы переходят на зимний режим работы

14:05 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

140 единиц техники задействуют предстоящей зимой в Тюменской области для снегоочистки и противогололедной обработки федеральных трасс общей протяженностью 1 тыс. километров. 

О готовности к зиме ФКУ "Уралуправтодор" на видеопресс-конференции сообщил его руководитель Алексей Борисов.

Более 2 тыс. километров федеральных дорог, проходящих по территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО, находится в ведении дорожного агентства. В общей сложности их будут обслуживать более 400 единиц техники. На трассах установлены 44 производственные базы подрядных организации (в том числе 17 в Тюменской области), имеется 180 площадок для стоянки и остановки транспорта, более половины из них - на базе объектов дорожного сервиса, более 30 помещений для обогрева и отдыха водителей.  

Получить помощь участники дорожного движения могут также непосредственно на трассах.

"Дорожный мастер, который работает на участке, каждые три часа выезжает и осматривает участок. Если кто-то из участников движения вынужден остановиться, он выяснит причину, сразу сообщит в диспетчерскую службу "Уралуправтодора", если необходимо, Госавтоинспекцию, МЧС", - сообщил Алексей Борисов. 

От отметил, что ситуация на трассах находится под постоянным контролем диспетчеров Центра управления производством "Уралуправтодора". Для этого на дорогах установлены 56 видеокамер и 21 метеостанция, в ближайшие месяцы их число планируется увеличить. 

В 2017 году на дорогах М-5 "Урал" при подъезде к Екатеринбургу, Р-404 Тюмень-Тобольск - Ханты-Мансийск, Р-242 Пермь - Екатеринбург появятся по одному посту фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Отработана схема действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Татьяна Ковалева

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Теги: подготовка к зиме , дороги

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