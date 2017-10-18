up

18.10.2017 среда

EUR 67.4596

USD 57.3392

В Тюмени 7..9 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Тюменский симфонический оркестр - успешный проект, считает Владимир Якушев

18:40 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
tgf.kto72.ru

Тюменский симфонический оркестр - успешный проект, который активно развивается. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

"С момента осознания того, что Тюмень созрела до собственного симфонического оркестра до его создания прошло три года. Все это время шла кропотливая работа: подбирали тех, кто будет работать в коллективе, а самое главное - выбирали руководителя, который способен вывести оркестр на высокий уровень. Сейчас мы по праву гордимся Тюменским симфоническим оркестром, это успешный проект. Коллектив успешно работает в регионе, включается в межрегиональные проекты и попадает в филармоническую афишу Москвы", - отметил Владимир Якушев.

Тюменский филармонический оркестр появился в 2015 году, 20 ноября состоялось первое выступление коллектива в рамках Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени при участии самого пианиста. Это один из самых молодых симфонических коллективов на отечественной концертной карте, его создание стало важнейшей вехой в культурной истории региона. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.

Сегодня в составе оркестра играют 64 музыканта - выпускники ведущих учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Тюменский коллектив выступает с концертами в Югре и на Ямале. В 2018 году планируются выступление на сцене Санкт-Петербурга и зарубежные гастроли. Продолжатся концерты и на столичных площадках.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Тюменский симфонический оркестр , Владимир Якушев

Последние новости

18:40 Тюменский симфонический оркестр - успешный проект, считает Владимир Якушев
18:32 Тюменцев вдохновила встреча с Ником Вуйчичем на ВФМС
18:21 Владимир Якушев выступит на заседании правительства России
18:11 Тюменская область - вторая после Москвы по уровню информатизации в России
18:00 19 октября - события дня
17:49 Тюменские депутаты готовятся к сдаче нормативов ГТО
17:38 Жители домов по улице Газовиков отпраздновали благоустройство двора Фото
17:27 Астрономическую лабораторию открыли в Ишиме
17:16 В село Минино Исетского района провели газопровод
17:05 Тюменец Лев Нартикоев выиграл первенство России по дзюдо
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменский симфонический оркестр - успешный проект, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев выступит на заседании правительства России

Тюмень не намерена отказываться от ЧМ-2021 по биатлону

Политика

В сферу ЖКХ Тюмени внедряют новые информационные технологии

Юрий Баранчук: перебои теплоснабжения в городе прекратились

Игорь Холманских: прелюдия президентской кампании в Тюменской области была успешной

Экономика

В село Минино Исетского района провели газопровод

На улицы Увата ляжет новое покрытие

Правление сургутского СОК "Прибрежный" будет привлечено к субсидиарной ответственности за долги перед энергетиками

Общество

Тюменцев вдохновила встреча с Ником Вуйчичем на ВФМС

Тюменская область - вторая после Москвы по уровню информатизации в России

19 октября - события дня

Спорт

Тюменец Лев Нартикоев выиграл первенство России по дзюдо

Тюменские допризывники проведут турнир по пейнтболу

Югорчанин Максим Тановицкий завоевал три медали первенства России по прыжкам на батуте

Происшествия

На восемь лет отправится в колонию жительница Ямала, зарезавшая мужа

Подвыпившие тюменцы пытались угнать машину

Служебная собака привела полицию к дому похитителя в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+