Тюменский симфонический оркестр - успешный проект, считает Владимир Якушев

tgf.kto72.ru

Тюменский симфонический оркестр - успешный проект, который активно развивается. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

"С момента осознания того, что Тюмень созрела до собственного симфонического оркестра до его создания прошло три года. Все это время шла кропотливая работа: подбирали тех, кто будет работать в коллективе, а самое главное - выбирали руководителя, который способен вывести оркестр на высокий уровень. Сейчас мы по праву гордимся Тюменским симфоническим оркестром, это успешный проект. Коллектив успешно работает в регионе, включается в межрегиональные проекты и попадает в филармоническую афишу Москвы", - отметил Владимир Якушев.

Тюменский филармонический оркестр появился в 2015 году, 20 ноября состоялось первое выступление коллектива в рамках Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени при участии самого пианиста. Это один из самых молодых симфонических коллективов на отечественной концертной карте, его создание стало важнейшей вехой в культурной истории региона. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.

Сегодня в составе оркестра играют 64 музыканта - выпускники ведущих учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Тюменский коллектив выступает с концертами в Югре и на Ямале. В 2018 году планируются выступление на сцене Санкт-Петербурга и зарубежные гастроли. Продолжатся концерты и на столичных площадках.

Евгений Бабенко