Ученые выяснили, как мимика помогает псам общаться с людьми

www.nat-geo.ru

Исследование, посвященное взаимодействию собак и людей, провели биологи из Портсмутского университета. В эксперименте участвовали 24 разнополые домашние собаки различных пород в возрасте от года до 12 лет.

Они были отобраны случайным образом из базы данных; единственным критерием было умение оставаться дружелюбной при отсутствии хозяина. Всех животных кормили точно так же, как и дома.

Каждой из собак была предложена серия тестов: в двух случаях незнакомый ей человек смотрел на нее, и еще в двух — отворачивался. В половине из этих четырех экспериментов в комнате находилась миска с кормом. Реакция собаки на поведение исследователя фиксировалась на видео, а расшифровка данных велась с помощью программы DogFACS, аналогичной программе распознавания человеческих лиц и способной анализировать положение мускулов на морде животного.

www.nat-geo.ru

Оказалось, что собаки чаще меняли "выражение морды", когда человек на них смотрел. Наиболее распространенной реакцией были высунутый язык или поднятые брови ("щенячьи глаза"). А если человек отворачивался, мимическая активность минимизировалась. При этом наличие еды не оказало никакого влияния на результаты экспериментов. На основании этого биологи говорят об осознанном использовании собаками мимики при коммуникации с людьми.

Похожее исследование проводилось в 2013 году. Тогда ученые выяснили, что из приютов чаще забирают собак, умеющих сделать "щенячьи глаза", то есть принять жалобный и трогательный вид.

Эти научные работы вносят вклад в понимание истории одомашнивания собак, сообщает журнал " National Geographic Россия".

www.nat-geo.ru