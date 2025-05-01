В Тюмени обсуждают формирование инновационной экосистемы на основе программ развития кампуса
Сессия "Стратегия будущего: формирование региональной инновационной экосистемы на основе программ развития межуниверситетского кампуса" стартовала в Тюменском технопарке 29 мая. Ее участниками стали представители вузов, единой инвестиционной команды InvestTyumen, молодые специалисты и студенты.
В течение двух дней они будут заниматься разработкой программ кампуса, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области. В центре внимания: технологическое перевооружение и модернизация индустрии, новые производства и трансфер технологии, локализация производства и кооперационные связи, человеческий потенциал и новые кадры.
Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".