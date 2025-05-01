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В Тюмени обсуждают формирование инновационной экосистемы на основе программ развития кампуса

Общество, 14:48 29 мая 2025

департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Сессия "Стратегия будущего: формирование региональной инновационной экосистемы на основе программ развития межуниверситетского кампуса" стартовала в Тюменском технопарке 29 мая. Ее участниками стали представители вузов, единой инвестиционной команды InvestTyumen, молодые специалисты и студенты.

В течение двух дней они будут заниматься разработкой программ кампуса, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области. В центре внимания: технологическое перевооружение и модернизация индустрии‌, новые производства и трансфер технологии‌, локализация производства и кооперационные связи, человеческий потенциал и новые кадры.

департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

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# межуниверситетский кампус , национальный проект Молодёжь и дети , нацпроект

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