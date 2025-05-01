Тюменский депутат предал учебному центру ТВВИКУ противотанковые заграждения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Железобетонные противотанковые заграждения, изготовленные на базе Тюменской домостроительной компании, помогают курсантам ТВВИКУ проводить занятия на учебном полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как рассказал руководитель предприятия, депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов, компания откликнулась на обращение представителя губернатора по вопросам специальной военной операции Николая Савченко.

"Эти железобетонные изделия достаточно нестандартные для нашего завода, - отметил Дмитрий Антипов. - Мы получили документацию и чертежи для изготовления заграждений в соответствии с ГОСТом".

В течение трех недель сотрудники Тюменской домостроительной компании собственными силами изготовили формовочное оборудование. Уже на этой неделе тетраэдры, известные как "зубы дракона" были переданы учебному центру.

Как отмечают представители училища, "зубы дракона" являются максимально эффективным препятствием против гусеничной техники противника и широко применяются в зоне проведения специальной военной операции.

Пирамидальные заграждения ставят вдоль всей линии боевого соприкосновения в несколько рядов. Соединенные между собой металлическими тросами, они зажимают танковую технику противника "в тиски".

Дмитрий Антипов уточнил, что силами предприятия изготовлено 30 изделий, вес каждого составляет 1 тыс. 600 килограмм. По словам депутата городской думы, в дальнейшем ТДСК сможет производить такие заграждения, необходимые ТВВИКУ в учебных целях.

От имени руководства Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова Дмитрию Антипову вручили благодарность за оказание помощи в учебном процессе.

Николай Ступников