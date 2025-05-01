  • 29 мая 202529.05.2025четверг
  • USD79,6037
    EUR90,3365
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер северо-западный

Тюменский депутат предал учебному центру ТВВИКУ противотанковые заграждения

Политика, 14:37 29 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Железобетонные противотанковые заграждения, изготовленные на базе Тюменской домостроительной компании, помогают курсантам ТВВИКУ проводить занятия на учебном полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как рассказал руководитель предприятия, депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов, компания откликнулась на обращение представителя губернатора по вопросам специальной военной операции Николая Савченко.

"Эти железобетонные изделия достаточно нестандартные для нашего завода, - отметил Дмитрий Антипов. - Мы получили документацию и чертежи для изготовления заграждений в соответствии с ГОСТом".

В течение трех недель сотрудники Тюменской домостроительной компании собственными силами изготовили формовочное оборудование. Уже на этой неделе тетраэдры, известные как "зубы дракона" были переданы учебному центру.

Как отмечают представители училища, "зубы дракона" являются максимально эффективным препятствием против гусеничной техники противника и широко применяются в зоне проведения специальной военной операции.

Пирамидальные заграждения ставят вдоль всей линии боевого соприкосновения в несколько рядов. Соединенные между собой металлическими тросами, они зажимают танковую технику противника "в тиски".

Дмитрий Антипов уточнил, что силами предприятия изготовлено 30 изделий, вес каждого составляет 1 тыс. 600 килограмм. По словам депутата городской думы, в дальнейшем ТДСК сможет производить такие заграждения, необходимые ТВВИКУ в учебных целях.

﻿

От имени руководства Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова Дмитрию Антипову вручили благодарность за оказание помощи в учебном процессе.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гордума , полигон , ТВВИКУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 29.05.2025Тюменский депутат предал учебному центру ТВВИКУ противотанковые заграждения
14:26 29.05.2025В июне вступают в силу законы по борьбе с кибермошенниками
12:59 29.05.2025Федеральный проект "ПолитЗавод" стартует в Тюменской области с дебатов
10:47 29.05.2025Супруги погибших участников СВО смогут использовать их автомобили до вступления в наследство

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора