Лектории, мастер-классы и квест-игры будут проходить в парке "Россия - моя история"

Пресс-конференция об открытии в Тюмени парка "Россия - моя история", фото ИА "Тюменская линия"

Местом притяжения для школьников и студентов планируют сделать мультимедийный парк "Россия - моя история" его организаторы в Тюмени. Помимо постоянно действующих экспозиций здесь можно будет посетить мастер-классы, лектории, пройти квест-игры и увидеть историческую реконструкцию тех или иных событий.

Об этом рассказал директор мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Тюмени Павел Шафорост на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, для того, чтобы полноценно познакомиться с парком, недостаточно будет просто пробежать все залы.

"На каждую экспозицию нужно потратить с экскурсоводом или аудиогидом не менее двух часов, кроме того, для самостоятельного изучения понадобится еще около шести часов. Учитывая, что экспозиций у нас четыре, время, которое можно провести в мультимедийном парке, безгранично", - уверен Павел Шафорост.

Он отметил, что тюменский мультимедийный парк стал вторым в Уральском федеральном округе после Екатеринбурга. На проведение экскурсий для организованных групп уже поступают заявки от Курганской области и северных округов.

Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова рассказала, что "Россия - моя история" это не совсем музейный проект, так как в нем нет артефактов, однако он является актуальным с точки зрения требований времени.

"Это серьезный исторический и идеологический проект, который реализуется под патронажем администрации президента России, в партнерстве с Фондом гуманитарных проектов. Он курируется патриархатом, который является инициатором создания этого парка, и воплощается в жизнь в нашем регионе благодаря правительству Тюменской области при софинансировании "Газпрома", - пояснила она.

Светлана Сидорова напомнила о том, что большинство существующих музеев консервативны, и в них ничего нельзя трогать руками. Парк "Россия - моя история" позволит прикоснуться к истории, к интерактивным голографическим проекциям, полистать мультимедийные книги и посмотреть цифровые реконструкции.

"Использовано много технологий, которые производят впечатление на человека не только эмоционально, но и содержательно. Инфографики, огромное количество материала, впервые открытого для широкой публики, будут поданы в современной форме, и именно через них посетители парка смогут узнать свою историю, это очень важно", - уверена она.

Дарья Казакова