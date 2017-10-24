up

24.10.2017 вторник

EUR 67.5567

USD 57.4706

В Тюмени -3..-5 С 7 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Лектории, мастер-классы и квест-игры будут проходить в парке "Россия - моя история"

15:05 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Пресс-конференция об открытии в Тюмени парка "Россия - моя история", фото ИА "Тюменская линия"

Местом притяжения для школьников и студентов планируют сделать мультимедийный парк "Россия - моя история" его организаторы в Тюмени. Помимо постоянно действующих экспозиций здесь можно будет посетить мастер-классы, лектории, пройти квест-игры и увидеть историческую реконструкцию тех или иных событий.

Об этом рассказал директор мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Тюмени Павел Шафорост на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, для того, чтобы полноценно познакомиться с парком, недостаточно будет просто пробежать все залы.

"На каждую экспозицию нужно потратить с экскурсоводом или аудиогидом не менее двух часов, кроме того, для самостоятельного изучения понадобится еще около шести часов. Учитывая, что экспозиций у нас четыре, время, которое можно провести в мультимедийном парке, безгранично", - уверен Павел Шафорост.

Он отметил, что тюменский мультимедийный парк стал вторым в Уральском федеральном округе после Екатеринбурга. На проведение экскурсий для организованных групп уже поступают заявки от Курганской области и северных округов.

Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова рассказала, что "Россия - моя история" это не совсем музейный проект, так как в нем нет артефактов, однако он является актуальным с точки зрения требований времени.  

"Это серьезный исторический и идеологический проект, который реализуется под патронажем администрации президента России, в партнерстве с Фондом гуманитарных проектов. Он курируется патриархатом, который является инициатором создания этого парка, и воплощается в жизнь в нашем регионе благодаря правительству Тюменской области при софинансировании "Газпрома", - пояснила она.

Светлана Сидорова напомнила о том, что большинство существующих музеев консервативны, и в них ничего нельзя трогать руками. Парк "Россия - моя история" позволит прикоснуться к истории, к интерактивным голографическим проекциям, полистать мультимедийные книги и посмотреть цифровые реконструкции.

"Использовано много технологий, которые производят впечатление на человека не только эмоционально, но и содержательно. Инфографики, огромное количество материала, впервые открытого для широкой публики, будут поданы в современной форме, и именно через них посетители парка смогут узнать свою историю, это очень важно", - уверена она.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: история , Светлана Сидорова , Павел Шафорост , исторический парк «Россия - моя история»
Ранее в сюжете
24.10.2017, 12:20 Парк "Россия - моя история" станет для тюменцев научным, образовательным и культурным центром
20.10.2017, 16:29 Тюменских школьников будут обучать в парке "Россия - моя история"
19.10.2017, 10:27 В билетной политике парка «Россия – моя история» в Тюмени учтут все социальные категории
18.10.2017, 10:19 Парк «Россия - моя история» удивит посетителей уникальными технологиями
17.10.2017, 11:10 Парк «Россия – моя история» расскажет об освоении Сибири
11.10.2017, 10:14 Исторический парк «Россия - моя история» откроется в Тюмени в ноябре
23.08.2017, 16:32 Владимир Якушев предложил тюменским педагогам масштабный культурологический проект

Последние новости

15:27 Коренных жителей Ямала обеспечивают детским приданым при рождении
15:16 Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени Фото
15:05 Лектории, мастер-классы и квест-игры будут проходить в парке "Россия - моя история"
14:54 Тюменского студента осудят за фиктивную регистрацию фирмы
14:43 В Тюменской области продлили запрет на продажу непищевых спиртовых добавок
14:32 Викуловские аграрии подвели итоги уборочной кампании
14:21 Владимир Якушев: новая тюменская поликлиника соответствует стандартам XXI века Фото
14:10 Транспортный налог: кто имеет право на льготы
13:59 Директора строительной фирмы подозревают в неуплате налогов
13:48 В Тюмени открыли филиал городской станции по борьбе с болезнями животных Фото
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: новая тюменская поликлиника соответствует стандартам XXI века

Сто пятьдесят тысяч детей отдохнули летом в лагерях Тюменской области

Губернатор: капремонт многоквартирных домов должен быть выполнен в полном объеме и качественно

Политика

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Молодые депутаты из регионов УФО встретятся в Тюменской облдуме

Тюменские депутаты обсудили, как благоустраивается город

Экономика

Викуловские аграрии подвели итоги уборочной кампании

В Исетском районе открывают новое лесохозяйственное предприятие

Банк "Открытие" объявил о снижении ставок по ипотеке

Общество

Коренных жителей Ямала обеспечивают детским приданым при рождении

Лектории, мастер-классы и квест-игры будут проходить в парке "Россия - моя история"

В Тюменской области продлили запрет на продажу непищевых спиртовых добавок

Спорт

"Юная Сибирь" приглашает детей на бесплатные тренировки по футболу

На йога-марафоне горожан научат правильно расслабляться

Золото открытого первенства области по баскетболу на колясках отправилось в Челябинск

Происшествия

Тюменского студента осудят за фиктивную регистрацию фирмы

Директора строительной фирмы подозревают в неуплате налогов

Тюменские автоинспекторы контролируют дорожную обстановку

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+