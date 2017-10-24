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Тридцать залов объединит в себе тюменский парк "Россия - моя история"

18:10 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Пресс-конференция об открытии в Тюмени парка "Россия - моя история", фото ИА "Тюменская линия"

Об организации выездных экспозиций мультимедийного парка "Россия - моя история" в муниципалитетах Тюменской области рассказали на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" организаторы регионального проекта.

Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова отметила, что на августовском педагогическом форуме обсуждалось, что не все школьники из районов смогут приехать в Тюмень, чтобы посетить новый исторический парк.

"Мы готовы говорить о той методике, которая поможет перенести мультимедийную выставку в сам муниципалитет. Этот проект позиционируется как живой учебник истории, который должен работать везде и быть доступным всем. Мы работаем над тем, чтобы не только люди шли в парк, но и чтобы парк шел к людям, для которых он и был создан", - сообщила она.

Масштабная выставка "Россия - моя история" займет в здании бывшего музея изобразительных искусств 30 залов. Каждый из залов будет представлять отдельную эпоху, которая будет отражена в значимых событиях, династиях, политических и культурных деятелях, в музыке и литературе.

Директор мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Тюмени Павел Шафорост подтвердил, что в экспозицию войдут ранее не опубликованные исторические документы, и в качестве интриги посоветовал обратить особое внимание на залы, рассказывающие о правлении Александра Второго, о Первой мировой войне и девяностых годах XX века.

Дарья Казакова

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Теги: школьники , история , муниципалитеты , Павел Шафорост , исторический парк «Россия - моя история» , Светлана Сидорова
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