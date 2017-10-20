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Тюменских школьников будут обучать в парке "Россия - моя история"

16:29 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Акция "Ожившие полотна" в ТРЦ "Кристалл", Фото ИА "Тюменская линия"

Вторая четверть пройдет для школьников Тюменской области под знаком мультимедийного образования. С ноября по декабрь в расписании работы парка "Россия - моя история" уже запланированы многочисленные уроки для ребят со всего региона.

Об этом рассказал главный методист по музейно-образовательной деятельности мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" в Тюмени Александр Валитов на презентации проекта в ТРЦ "Кристалл", где жители и гости города могли увидеть ожившие картины великих русских художников.

Актеры молодежных театров перевоплотились в персонажей с известных полотен. Среди бутиков и стендов торгового центра расположились "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и "Бурлаки на Волге" Ильи Репина, "Девушка с персиками" Валентина Серова и "Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева.

Организаторы проекта уверены, что подобная акция, где с помощью силы искусства оживают статичные полотна, лучше всего отражает суть работы мультимедийного исторического парка "Россия – моя история", в котором с помощью современных технологий оживет история всей страны. В субботу, 21 октября, "Ожившие полотна" ждут тюменцев в "Галерее Вояж", а в воскресенье – в ТРЦ "Гудвин". Представления начнутся в 13 часов.

По словам Александра Валитова, основной фишкой тюменского парка станет наличие регионального контента.

"В каждом зале во всероссийскую историю будет тесно вплетена история тюменского края. Посетители узнают о том, как проходило освоение Сибири, как основывались первые города, как здесь развивалась нефтегазовая отрасль. В каждой эпохе будут представлены личности, которые оставили след в нашей истории, и очень важно, чтобы люди любого поколения знали о них", - пояснил он.

Экспозиции проекта "Россия - моя история" откроются для посетителей 1 ноября, однако между руководством мультимедийного парка и департаментом науки и образования Тюменской области уже готовится соглашение о сотрудничестве. На 2 и 3 ноября уже запланированы массовые экскурсии для учителей истории, директоров и представителей школ города и области.

"Еще на стадии строительства от школ активно поступали запросы о том, чтобы проводить у нас уроки для детей. На вторую четверть учебного года уже расписаны занятия в стенах нашего парка", - пояснил Александр Валитов.

Главный методист уверен: тюменцы оценят не только сами экспозиции, но и купольный кинотеатр с комфортными креслами, где на большом экране в особом формате будут представлены исторические фильмы. Не забыли авторы проекта и о людях с ограниченными возможностями. На выставки "Россия - моя история" маломобильные граждане смогут попасть благодаря подъемникам, а познакомиться с российской историей без препятствий им помогут сотрудники мультимедийного парка, которые прошли соответствующее обучение и владеют необходимыми для работы компетенциями. 

Напомним, парк расположится по адресу ул. Орджоникидзе, 47. В экспозицию войдут четыре масштабных выставки: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", которая расскажет о периоде с 1914 по 1945 годы, и "Россия - моя история. 1945-2016". Информация будет подаваться с использованием новейшего мультимедийного оборудования и современных спецэффектов.

Парк будет работать все дни недели, кроме понедельника, с 10 до 20 часов. В Ночь искусства, 4 ноября двери выставки будут открыты с 16 до 24 часов.

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Акция "Ожившие полотна" в ТРЦ "Кристалл", Фото ИА "Тюменская линия"
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Дарья Казакова

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Теги: ТЦ Кристалл , школьники , история , театры , музеи , исторический парк «Россия - моя история» , доступная среда
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