up

11.10.2017 среда

EUR 68.3557

USD 58.0713

В Тюмени 3..5 С 3 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Исторический парк "Россия - моя история" откроется в Тюмени в ноябре

10:14 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
myhistorypark.ru

Мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история" откроется в Тюмени 1 ноября 2017 года. Он расположится по адресу: ул. Орджоникидзе, 47.

По словам авторов проекта, это будет большой интерактивный учебник истории. В экспозицию войдут четыре масштабных выставки: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2016". Информация будет подаваться с использованием новейшего мультимедийного оборудования и современных спецэффектов. Огромное количество имен, сведений, фактов, дат и значимых событий - все это поможет посетителям заново открыть для себя историю прошлого своей страны и оценить настоящее.

Также в состав экспозиции парка войдет региональный контент. Посетителям расскажут, в том числе, об освоении Тюменского Севера, основании городов, индустриальном развитии региона, пребывании в Тобольске семьи Романовых. Особое внимание уделено подвигу тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

admtyumen.ru

Общая площадь парка составит 6900 квадратных метров. Посетить экспозицию смогут все желающие, она будет открыта шесть дней в неделю, кроме понедельника, с 10 до 20 часов. Отдельные программы предусмотрены для школьников и учителей истории, которые могут проводить уроки прямо в историческом парке. По словам организаторов, это будет не просто выставка, а полноценная образовательная площадка для людей всех возрастов.

Подготовка к открытию идет полным ходом. Завершается отделка здания и настройка мультимедийных систем, благоустраивается прилегающая территория. Уже смонтированы подъемники и дополнительное оборудование для маломобильных групп.

Отметим, проект "Россия — Моя история" стартовал в 2013 году вместе с открытием первой выставки цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. С 2013 года создано четыре экспозиции и проведено 10 временных выставок в городах России. Их успех стал отправной точкой для начала масштабного проекта исторических парков "Россия — Моя история", первый из которых открылся в декабре 2015 года в Москве.

В 2017 году парки появились в Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе и Волгограде. Тюмень станет пятым по счету городом, где будет реализован уникальный проект. До конца года в России откроется, в общей сложности, 17 подобных площадок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: исторический парк «Россия - моя история»

Последние новости

12:37 В Тюмени в районе Плеханово возникнут перебои в системе водоснабжения
12:26 Площадки для выгула собак предлагают оснастить камерами видеонаблюдения
12:15 Александр Сидоров: наказание за незаконный оборот алкоголя значительно ужесточилось
12:04 В Тюменской области трудоустраивают восемь из десяти обратившихся в службу занятости
11:53 Тюменок приглашают на конкурс красоты "Миссис УФО-2018"
11:42 Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе Фото
11:31 Около ста тысяч детей привиты от гриппа в Тюменской области
11:20 В Тюмени женщина пыталась убить мужа
11:09 В Заводоуковске открылся цех по переработке индейки Фото
10:58 Тюменская энергосбытовая компания обновила раздел "Порядок ограничения режима потребления электроэнергии"
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

В Заводоуковске открылся цех по переработке индейки

Человеческий капитал важнее денег, золота и нефти, убежден Владимир Якушев

Владимир Якушев оценил перспективы работы Центра малоэтажного строительства "Свой дом"

Политика

Для многодетной семьи из села Падун построят дом

Сергей Ломовцев стал новым главой Ишимского района

Инвесторы получат налоговые льготы в 2018 году

Экономика

Александр Сидоров: наказание за незаконный оборот алкоголя значительно ужесточилось

В Тюменской области трудоустраивают восемь из десяти обратившихся в службу занятости

Тюменская энергосбытовая компания обновила раздел "Порядок ограничения режима потребления электроэнергии"

Общество

В Тюмени в районе Плеханово возникнут перебои в системе водоснабжения

Площадки для выгула собак предлагают оснастить камерами видеонаблюдения

Тюменок приглашают на конкурс красоты "Миссис УФО-2018"

Спорт

Чемпионат города по спортивному ориентированию состоится в Тюмени

Тюменская сборная отправится в "Артек" на летний фестиваль ГТО

В Тюмени стартует юбилейная спартакиада ссузов

Происшествия

Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе

В Тюмени женщина пыталась убить мужа

Пожар в голышмановском доме престарелых ликвидировали оперативно
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+