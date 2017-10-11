Исторический парк "Россия - моя история" откроется в Тюмени в ноябре

myhistorypark.ru

Мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история" откроется в Тюмени 1 ноября 2017 года. Он расположится по адресу: ул. Орджоникидзе, 47.

По словам авторов проекта, это будет большой интерактивный учебник истории. В экспозицию войдут четыре масштабных выставки: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2016". Информация будет подаваться с использованием новейшего мультимедийного оборудования и современных спецэффектов. Огромное количество имен, сведений, фактов, дат и значимых событий - все это поможет посетителям заново открыть для себя историю прошлого своей страны и оценить настоящее.

Также в состав экспозиции парка войдет региональный контент. Посетителям расскажут, в том числе, об освоении Тюменского Севера, основании городов, индустриальном развитии региона, пребывании в Тобольске семьи Романовых. Особое внимание уделено подвигу тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

admtyumen.ru

Общая площадь парка составит 6900 квадратных метров. Посетить экспозицию смогут все желающие, она будет открыта шесть дней в неделю, кроме понедельника, с 10 до 20 часов. Отдельные программы предусмотрены для школьников и учителей истории, которые могут проводить уроки прямо в историческом парке. По словам организаторов, это будет не просто выставка, а полноценная образовательная площадка для людей всех возрастов.

Подготовка к открытию идет полным ходом. Завершается отделка здания и настройка мультимедийных систем, благоустраивается прилегающая территория. Уже смонтированы подъемники и дополнительное оборудование для маломобильных групп.

Отметим, проект "Россия — Моя история" стартовал в 2013 году вместе с открытием первой выставки цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. С 2013 года создано четыре экспозиции и проведено 10 временных выставок в городах России. Их успех стал отправной точкой для начала масштабного проекта исторических парков "Россия — Моя история", первый из которых открылся в декабре 2015 года в Москве.

В 2017 году парки появились в Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе и Волгограде. Тюмень станет пятым по счету городом, где будет реализован уникальный проект. До конца года в России откроется, в общей сложности, 17 подобных площадок.