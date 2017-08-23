Владимир Якушев предложил тюменским педагогам масштабный культурологический проект

admtyumen.ru

Масштабный культурологический проект, направленный на всестороннее развитие школьников, предложил педагогам региона губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Основные его направления он озвучил на пленарном заседании Августовского открытого образовательного форума.

Фишкой этого проекта станут абонементные программы, разработанные специально для учеников школ Тюмени и районов области.

Губернатор напомнил присутствующим о том, что регион активно включился в федеральный проект создания исторического парка "Россия - моя история". В ноябре он начнет свою работу на территории области.

"Мы считаем, что по всем темам, которые будут отражены в экспозиции, можно проводить уроки, классные часы и занятия исторических клубов, кружков и факультативов. Эта выставка - живой учебник истории, рассчитанный на все возраста", - уверен Владимир Якушев.

Второй частью проекта станет организация для ребят выступлений симфонического оркестра. Глава региона отметил, что часть часов по музыке и пению вполне можно заполнить концертами как в зале филармонии, так и на территориях школ.

Тюменское музейно-просветительское объединение разрабатывает для детей абонемент с интересными экскурсиями и интерактивными занятиями, который позволит эффективнее и разнообразнее заполнить кругозор детей в живописи, скульптуре и народном творчестве.

Владимир Якушев рассказал, что усилия всех государственных библиотек области объединяются для более широкого использования книжного фонда и материальной базы. "Важно отработать такое серьезное направление, как знакомство с литературным и научным книжным наследием. Нужно поднять на другой уровень популяризацию и продвижение в школьной среде любви к родному языку и родной речи. Мы разрабатываем интересный абонемент, в него также должны включиться и школьные библиотеки", - пояснил глава области.

Большое внимание губернатор призвал уделить формированию здорового образа жизни и здоровьесбережению подрастающего поколения. Для школьников планируется проводить занятия по изучению возрастной физиологии и психологии, культуры питания и тела, способствовать привитию навыков преодоления гиподинамии, основ вакцинопрофилактики и ОБЖ.

"Все эти проекты требуют серьезной проработки и по содержанию, и по организации. Для этого необходима перестройка учебных планов и работа в сотрудничестве. Такой масштабный проект мог бы стартовать с января следующего года, уже создана межведомственная рабочая группа. Нужно привлечь к обсуждению проекта детей, родителей, педагогов и общественников. Мне кажется, что наш регион к такому проекту, образовательному и культурному, созрел. У нас огромная социальная инфраструктура, и, конечно, в первую очередь, эта инфраструктура должна работать на детей", - подчеркнул Владимир Якушев.

Он призвал особое внимание уделить межведомственному взаимодействию, которое всегда являлось самой слабой точкой в реализации тех или иных задумок. Это нужно для того, чтобы не прийти к хаосу.

Дарья Казакова