up

23.08.2017 среда

EUR 69.59

USD 59.0396

В Тюмени 20..22 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев предложил тюменским педагогам масштабный культурологический проект

16:32 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Масштабный культурологический проект, направленный на всестороннее развитие школьников, предложил педагогам региона губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Основные его направления он озвучил на пленарном заседании Августовского открытого образовательного форума.

Фишкой этого проекта станут абонементные программы, разработанные специально для учеников школ Тюмени и районов области.

Губернатор напомнил присутствующим о том, что регион активно включился в федеральный проект создания исторического парка "Россия - моя история". В ноябре он начнет свою работу на территории области.

"Мы считаем, что по всем темам, которые будут отражены в экспозиции, можно проводить уроки, классные часы и занятия исторических клубов, кружков и факультативов. Эта выставка - живой учебник истории, рассчитанный на все возраста", - уверен Владимир Якушев.

Второй частью проекта станет организация для ребят выступлений симфонического оркестра. Глава региона отметил, что часть часов по музыке и пению вполне можно заполнить концертами как в зале филармонии, так и на территориях школ.  

Тюменское музейно-просветительское объединение разрабатывает для детей абонемент с интересными экскурсиями и интерактивными занятиями, который позволит эффективнее и разнообразнее заполнить кругозор детей в живописи, скульптуре и народном творчестве.

Владимир Якушев рассказал, что усилия всех государственных библиотек области объединяются для более широкого использования книжного фонда и материальной базы. "Важно отработать такое серьезное направление, как знакомство с литературным и научным книжным наследием. Нужно поднять на другой уровень популяризацию и продвижение в школьной среде любви к родному языку и родной речи. Мы разрабатываем интересный абонемент, в него также должны включиться и школьные библиотеки", - пояснил глава области.

Большое внимание губернатор призвал уделить формированию здорового образа жизни и здоровьесбережению подрастающего поколения. Для школьников планируется проводить занятия по изучению возрастной физиологии и психологии, культуры питания и тела, способствовать привитию навыков преодоления гиподинамии, основ вакцинопрофилактики и ОБЖ.

"Все эти проекты требуют серьезной проработки и по содержанию, и по организации. Для этого необходима перестройка учебных планов и работа в сотрудничестве. Такой масштабный проект мог бы стартовать с января следующего года, уже создана межведомственная рабочая группа. Нужно привлечь к обсуждению проекта детей, родителей, педагогов и общественников. Мне кажется, что наш регион к такому проекту, образовательному и культурному, созрел. У нас огромная социальная инфраструктура, и, конечно, в первую очередь,  эта инфраструктура должна работать на детей", - подчеркнул Владимир Якушев.

Он призвал особое внимание уделить межведомственному взаимодействию, которое всегда являлось самой слабой точкой в реализации тех или иных задумок. Это нужно для того, чтобы не прийти к хаосу. 

Дарья Казакова

Теги: школьники , Владимир Якушев , абонемент , развитие , образование , педагоги

Последние новости

19:04 В Югре обвиняют в мошенничестве сотрудника федерального агентства по рыболовству
18:32 Тюменским гаврошам требуются наставники
18:23 Клещи чаще всего нападают на тюменцев, ишимцев и тоболяков
18:11 Костюмированный женский велопарад состоится в Тюмени
18:00 24 августа - события дня
17:49 Погода в Западной Сибири превысит климатическую норму
17:38 Для россиян разработают памятку о действиях при аномальных погодных условиях
17:27 На двух тюменских постах держат заслон от африканской чумы свиней из Омской области
17:16 Роспотребнадзор: школьная форма должна быть из натуральных материалов
17:05 Чешую золотой рыбы нахимичили тобольские школьники Фото
Все новости

Архив новостей

Август, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев предложил тюменским педагогам масштабный культурологический проект

В Тюменской области в День знаний усилят меры безопасности

Владимир Якушев: тюменская перспектива - жить в растущей экономике

Политика

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Правительство утвердило план обеспечения россиян доступным жильем

Экономика

В порт Тобольска прибыла партия крупногабаритного оборудования для "ЗапСибНефтехима"

На строительстве "ЗапСибНефтехима" смонтированы первые колонны на установке пиролиза

Российские производители поставят для "ЗапСибНефтехима" оборудования более чем на двести миллиардов рублей

Общество

Тюменским гаврошам требуются наставники

Клещи чаще всего нападают на тюменцев, ишимцев и тоболяков

Костюмированный женский велопарад состоится в Тюмени

Спорт

Югорские ватерполистки одерживают победы на Универсиаде в Тайбэе

Северяне лидируют на хоккейном турнире в Тольятти

Сибиряк занял третье место на уральском корте

Происшествия

В Югре обвиняют в мошенничестве сотрудника федерального агентства по рыболовству

Решается вопрос о страховых выплатах рабочим, пострадавшим от взрыва в Тобольске

Объявлен розыск водителя, сбившего насмерть двух человек в Луговом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+