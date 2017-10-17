Парк "Россия – моя история" расскажет об освоении Сибири

Парк «Россия – моя история» расскажет об освоении Сибири. Фото: museum-72.ru

История Сибири и Тюменской области – этим темам будет посвящен региональный контент, который дополнит экспозиции мультимедийного парка "Россия – моя история" в Тюмени.

В нем будут отражены события от периода палеолита до новейшей истории. Так, посетители смогут узнать об археологических памятниках – древнейших следах пребывания человека на территории Западной Сибири и позднее, когда регион входил в состав Золотой Орды. Отдельная часть будет посвящена походу Ермака и основанию первых русских городов за Уралом – Тюмени и Тобольска.

Еще одна важная тема – роль династии Романовых в истории Сибири. Именно в эти годы территория быстро осваивается, строятся новые города, развивается культура и просвещение. В имперский период тюменский край стал местом политической и уголовной ссылки, а последними ссыльными - семья самого императора. Информация об этом будет представлена в зале Николая II.

Посетители парка смогут узнать и о годах революции и гражданской войны: о пребывании "белых" в регионе и установлении советской власти.

Подробно будет отражена и история Тюменской области в XX веке: коллективизация, индустриализация, годы Великой Отечественной войны, разработка первых нефтяных месторождений. Главная задача – показать, как и в каких условиях Тюмень переросла в крупный промышленный, культурный и образовательный центр.

Не останутся без внимания и известные ученые, музыканты, общественники, чья жизнь и деятельность связана с Сибирью: Александр Алябьев, Петр Ершов, Дмитрий Менделеев, Семен Ремезов и другие.

Гости каждой из экспозиций смогут найти интересный документальный и иллюстративный материал, фотографии, интерактивные карты – все это откроет новые страницы истории области.

Отметим, что региональный контент разработали научные сотрудники Тюменского музейно-просветительного объединения. Материалы прошли открытое обсуждение и получили одобрение со стороны профессионального сообщества. Редакторами и рецензентами выступили ученые-историки Тюменского государственного университета.

Напомним, исторический мультимедийный парк "Россия – моя история", который является структурным подразделением ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение", откроется в Тюмени 1 ноября 2017 года. Региональный контент будет дополнять каждую из четырех масштабных выставок: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2016". Как утверждают авторы проекта, это будет большой живой учебник истории.

В 2017 году такие парки появились в Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе и Волгограде. Тюмень станет пятым по счету городом, где будет реализован уникальный проект. До конца года в России откроется, в общей сложности, 17 подобных площадок.