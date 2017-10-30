Тюменский парк "Россия - моя история" готовится принять первых посетителей

Парк "Россия - моя история" в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

Увидеть интерактивный макет Аркаима, довести русские корабли до Константинополя правильными ответами в викторине, понаблюдать через экран за реконструкциями морских и сухопутных сражений, проголосовать на всесоюзном референдуме за сохранение СССР и даже услышать поющую воблу можно будет в интерактивном музее "Россия - моя история", который откроется в Тюмени 1 ноября.

За день до открытия журналисты увидели музей изнутри. В парке продолжается работа над настройкой изображений, отладкой проекторов и сенсорных экранов, завершается уборка помещений. Весь федеральный контент уже загружен, установку регионального компонента обещают завершить в ближайшее время.

Информация, охватывающая период с древних времен до наших дней, подана в парке с помощью самого современного оборудования: сенсорных столов и экранов, лайтбоксов, интерактивных коллажей, проекторов, купольного кинотеатра и планшетных компьютеров. В каждой из четырех экспозиций задействованы самые разные приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.

Создатели парка — ученые, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике — сделали все, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и объективное повествование. Благодаря этому каждый посетитель почувствует сопричастность к великим событиям истории своей страны.

Мультимедийный парк рассчитан, прежде всего, на молодежь и всех, кто интересуется отечественной историей. Парк предназначен не только для экскурсий, но и масштабных исторических проектов, молодежных клубов, лекториев и других подобных мероприятий. Помимо истории в масштабах всей страны в музее представлен и региональный контент. Сведения об освоении Сибири, становлении здесь городов, событиях от времен палеолита до современности гармонично встроены в каждый из 30 залов парка.

Посетить мультимедийный исторический парк "Россия – моя история" бесплатно смогут дети до 18 лет, студенты вузов, многодетные семьи, Герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и пенсионеры. Для того, чтобы воспользоваться правом на льготное посещение, им нужно предъявить соответствующий документ: пенсионное удостоверение, свидетельство о награде, студенческий билет либо справку об инвалидности.

Для остальных жителей и гостей Тюменской области действует общий тариф – 150 рублей за билет для одного взрослого на любую из четырех выставок: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2016". Также можно арендовать аудиогид. Стоимость услуги для каждой экспозиции – 100 рублей.

Организаторы парка в Тюмени планируют сделать его местом притяжения для школьников и студентов. Помимо постоянно действующих экспозиций здесь можно будет посетить мастер-классы, лектории, пройти квест-игры и увидеть историческую реконструкцию тех или иных событий.

Об этом рассказал директор мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Тюмени Павел Шафорост. По его словам, для того, чтобы полноценно познакомиться с парком, недостаточно будет просто пробежать все залы.

"На каждую экспозицию нужно потратить с экскурсоводом или аудиогидом не менее двух часов, кроме того, для самостоятельного изучения понадобится еще около шести часов. Учитывая, что экспозиций у нас четыре, время, которое можно провести в мультимедийном парке, безгранично", - уверен Павел Шафорост.

Парк "Россия – моя история. Тюменская область" будет работать все дни недели, кроме понедельника, с 10 до 20 часов.

﻿ Парк "Россия - моя история" в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Дарья Казакова