Парк "Россия - моя история" в Тюмени открыли с сибирским размахом

Открытие мультимедийного парка "Россия - моя история" в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

Окунуться в атмосферу Сибирской губернии XVIII века смогли тюменцы и гости областной столицы, которые стали участниками торжественной церемонии открытия мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Тюмени.

Участок улицы Орджоникидзе перед зданием нового музея на несколько часов превратился в пешеходную площадь, по которой прогуливались молодые офицеры петровской эпохи под руку с сибирскими красавицами, кутающимися в цветастые платки. Ощущение погружения в прошлое подкреплял и Семен Ремезов, знаменитый русский энциклопедист, картограф и архитектор, который ради такого события на один вечер переквалифицировался в глашатая.

Для подписания памятного указа он предоставил в распоряжение губернатора Тюменской области Владимира Якушева и митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия сенсорные экраны и инновационные ручки, которые заменили им традиционные перья и пергамент. Так на стыке прошлого и настоящего был дан старт работе уникального образовательного и просветительского проекта, который обещает стать новым центром притяжения для людей всех возрастов, национальностей и конфессий, которых объединяет наш регион.

Гостей праздника от имени первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко поприветствовал начальник департамента по работе с регионами Уральского и Приволжского федеральных округов Управления президента РФ по внутренней политике Санал Бадмаев. Он отметил, что этот проект открывает новые перспективы для развития интереса к истории и культуре нашей страны, а также дает возможность прикоснуться к ее богатейшему наследию.

"Важно, что в его экспозиции будет представлена уникальная летопись тюменской земли, которую своим талантом, трудом и творчеством прославляла целая плеяда выдающихся людей. Убежден, что парк займет достойное и заметное место среди других культурных объектов региона, вызовет живой интерес у посетителей разных возрастов, внесет весомый вклад в продвижение ценностей гражданственности и патриотизма среди молодежи", - процитировал он слова Сергея Кириенко.

Помощник полномочного представителя президента РФ в УФО Сергей Морев от лица самого полпреда Игоря Холманских напомнил присутствующим о том, что территория Тюменской области всегда была форпостом продвижения российского государства в Сибирь и на Дальний Восток, а сейчас это один из важнейших и экономически развитых регионов страны с огромным производственным и культурным потенциалом.

"Главным условием для развития любого региона является передача и осмысление опыта предыдущих поколений, и для такой уникальной территории это актуально вдвойне. Экспозиция парка подходит для решения этой задачи как нельзя лучше. Уверен, что исторический парк станет особенным местом на карте большого Урала и Сибири, в котором встретятся прошлое и будущее", - подчеркнул он.

Открытие мультимедийного парка "Россия - моя история" в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заметил, что в наши дни идет очень много споров об исторических фактах и о том, что происходило на территории нашей страны, о ее роли в мировой истории. Он выразил уверенность в том, что парк "Россия - моя история" даст ответы на многие вопросы и сформирует правильное отношение у подрастающего поколения к истории нашего государства. Глава региона поблагодарил администрацию президента, патриархию РПЦ, "Газпром" и Фонд гуманитарных проектов за совместную работу при создании этого музея, выразил слова благодарности строителям, проектировщикам, специалистам музейного дела и всем тем, кто воплотил мультимедийный парк в жизнь.

"Благодаря им мы получили очень хорошую, интересную, современную и интерактивную площадку в нашей областной столице. Я уверен, что она будет пользоваться огромной популярностью и у жителей, и у гостей Тюмени", - заявил Владимир Якушев.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий выразил надежду на то, что этот музей станет знаком примирения и подтверждения слов о том, что все народы нашей страны объединены любовью к Отечеству.

Открытие получилось масштабным и разносторонним: для любителей делать селфи организаторы подготовили фотозоны с декорациями, которые использовались при съемках фильма "Тобол". Молодые актеры в исторических костюмах также с удовольствием позировали горожанам и делали совместные кадры. К слову, получившиеся снимки можно было тут же распечатать на инстапринтерах - для этого достаточно было разместить фото в социальных сетях с хэштегами #Россиямояистория, #здесьмояистория, #историческийпарк. Киноманов порадовали первым трейлером "Тобола", который выйдет в прокат только через год. Ценителей музыки ожидало выступление хоровой капеллы Тюменской филармонии и других творческих коллективов города.

Но наибольшее внимание, конечно же, было приковано к самому мультимедийному парку. От желающих увидеть экспозиции в день открытия не было отбоя: экскурсоводы моментально набирали группы. В работе музея задействовано более 300 проекторов, более 150 сенсорных киосков, огромное количество игровых приставок и мультимедийных инсталляций, а в коллекции купольного кинотеатра - несколько десятков увлекательных информативных фильмов с субтитрами на английском языке.

Открытие мультимедийного парка "Россия - моя история" в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

По словам создателей, если все тексты, использованные в экспозициях, лишить визуального сопровождения и перевести в привычный формат научно-популярных статей, объем их превысит пять тысяч. Такой, казалось бы, колоссальный багаж знаний ничуть не напугал ребят из начальной школы, которые вместе с главой региона прогулялись по всем четырем выставкам в сопровождении экскурсовода. Они внимательно слушали рассказы о древнерусских князьях, с восторгом смотрели на удивительные 3D-реконструкции, модели городов и крепостей, торопились первыми нажать на правильный ответ в викторинах. Юные тюменцы во время прогулки по залам парка признались специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в том, что чувствуют себя словно бы внутри Хогвартса, магической школы из знаменитой саги о приключениях волшебника Гарри Поттера, где на стенах висели движущиеся картины, увесистую книгу можно было уместить в крохотный кошелек, а одно только мановение руки могло вызвать разительные перемены в окружающем пространстве.

Интерес школьников отметил и сам губернатор.

"Сегодня для первых экскурсий мы взяли ребят именно такого возраста, когда их нужно заинтересовать историей. Интерактивный вариант, который представлен в парке, на мой взгляд очень здорово их зацепил. Что касается меня, мне нравится то, что здесь все отражено достаточно правдиво и объективно, без лоскутности и разрозненности. Интересно представлены периоды правления Хрущева и Сталина. Многие факты приведены в статистических цифрах, которые позволяют самим посетителям выставки делать выводы. Есть мнение, что это проект исключительно для школьников и студентов, но это не так. Этот парк - для всех поколений, здесь прекрасно можно провести время, изучая экспозиции, а уже после в кафе на территории музея за чашкой кофе продолжить дискуссию о том или ином периоде", - поделился мнением Владимир Якушев.

Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин рассказал, что в процессе создания мультимедийного парка в Тюмени велась плотная работа с Институтом российской истории РАН и с экспертами Музейно-просветительского объединения Тюменской области для того, чтобы максимально объективно, доходчиво и интересно представить тысячелетнюю историю страны, при этом уделив серьезное внимание региональному контенту.

"Мы понимаем, что этот проект был сразу востребован именно в Тюмени, потому что здание под музей переоборудовали в рекордные сроки. Мы начали работать с командой Владимира Якушева в декабре, и фактически менее, чем за полгода его превратили в современный мультимедийный комплекс. Я видел то, что было до, и то усердие, с которым его готовили, та колоссальная работа заслуживают глубокого уважения. Тот продукт, который мы получили в Тюмени, без сомнения более продвинут, чем московский, так как здесь мы опирались на последние обновления контента: у вас десятая версия, а на ВДНХ первая", - сообщил он.

Помощник полномочного представителя президента РФ в УФО Сергей Морев напомнил, что Тюменская область это второй после Свердловской области регион округа, где появился подобный музей, и подчеркнул, что существует огромная потребность открыть такие же парки и в других городах Урала - об этом говорит сама молодежь. К слову, соседняя Курганская область еще до официального открытия мультимедийного парка в Тюмени "подсуетилась" и подала заявки на организацию экскурсий для своих жителей в наш музей, так что в ближайшем будущем познаниями в истории территорий современной Тюменской области прирастут и зауральцы.

Ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, народный учитель РФ Ольга Ройтблат уверена: все четыре экспозиции обязательны к посещению как педагогам и школьникам, так и семьям.

"Абсолютно каждый педагог тут должен побывать! Смотрите, какие здесь богатства не только для историков, но и для филологов, учителей мировой и художественной культуры, обществознания, экономики, даже иностранного языка, ведь все тексты дополнены переводами на английский. Мы предполагаем, что дети будут тут постоянно. Считаю, что это огромная возможность для семей проводить вместе время. Чтобы ребенка хорошо обучить, необходимо его заинтересовать. Любой ребенок, послушный, непослушный он, заинтересовавшись, получит мотивацию, а в этом парке столько возможностей, что он даже невольно и ненавязчиво усвоит материал", - заявила она.

Напомним, с ноября по декабрь в расписании работы парка "Россия - моя история" уже запланированы многочисленные уроки для ребят со всего региона, а учителей начнут знакомить с экспозициями уже завтра, 2 ноября.

﻿ Открытие мультимедийного парка "Россия - моя история" в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Проект "Россия—моя история" стартовал в 2013 году вместе с открытием первой выставки цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. Их успех стал отправной точкой для начала масштабного проекта исторических парков. Первый открылся в декабре 2015 года в Москве. В настоящее время проект реализован в Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Якутске, Махачкале и других крупных городах страны. Идея проекта принадлежит ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову). На церемонии открытия тюменского парка он поприсутствовать не смог из-за командировки, однако в письме к губернатору области отметил, что разделяет с тюменцами радость от открытия парка.

Поздравления на имя Владимира Якушева направил и министр культуры РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что уважение к истории своей страны и народа - это прочная основа для формирования и укрепления духовных ценностей, обеспечивающих единство российского общества и силу нашего государства.

Дарья Казакова