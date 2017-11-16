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Квесты и викторины в мультимедийном парке "Россия - моя история" пришлись по душе школьникам

12:49 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Мультимедийный парк "Россия - моя история", фото ИА "Тюменская линия"

Несколько тысяч учеников тюменских школ уже посетили мультимедийный парк "Россия - моя история". Семиклассники школы №40 побывали здесь на часовом уроке истории, на котором учительница Наталья Смагина напомнила ребятам о Ярославе Мудром и периоде феодальной раздробленности Руси.

"Понимание истории наступает тогда, когда ты зримо можешь представить образ времени, а каждое время - это свои герои, особые моменты, это особенности в культуре. И вот когда ты можешь это представить и увидеть, то тогда история становится живой", - уверена Наталья Смагина.

Способов обучения для территории мультимедийного парка разработано много, среди них есть квесты и викторины, которые пользуются особой любовью школьников.

Директор исторического парка "Россия - моя история" Павел Шафорост рассказал, что новый музей посетили уже более 35 тыс. человек. Половина из них - как раз школьники. Студенты также проявляют недюжий интерес к парку.

В департаменте образования и науки Тюменской области пояснили, что уже формируется список сельских школ, ученики которых смогут приехать на уроки истории в мультимедийный парк.

Дарья Казакова

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Теги: история , школьники , уроки , Павел Шафорост , исторический парк «Россия - моя история»
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