Персонажи известных картин отправятся в тюменский парк "Россия – Моя история"

Мультимедийный парк "Россия - моя история" в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

Серия баннеров, объединенных слоганом "Ушел в исторический парк", в скором времени появится в подземных пешеходных переходах Тюмени.

Их можно будет увидеть в районе ТРЦ "Солнечный" и ТРК "Кристалл", а также в центре города, на пересечении улиц Республики и Максима Горького. Баннеры представляют собой репродукции известных картин, герои которых покинули полотна и отправились в мультимедийный исторический парк.

Сами макеты держатся в секрете. Чтобы как можно дольше сохранить интригу, организаторы акции планируют монтировать их поздним вечером, когда количество людей в подземных пешеходных переходах минимально.

Открытие проекта обещает пройти с размахом. 19 ноября в подземном переходе в районе ТРЦ "Солнечный" будет выступать коллектив, исполняющий русские народные песни, а промоутеры – раздавать специально разработанные открытки с информацией об историческом парке. Акция пройдет с 14 до 16 часов.

"Креативная рекламная кампания – отличная возможность привлечь внимание к работе исторического парка. Этим проектом мы еще раз хотим напомнить тюменцам и гостям города, что история – это не скучно. Ведь возможности парка позволяют узнать новое об истории государства в увлекательной форме", – отметил директор исторического парка "Россия – Моя история" Павел Шафорост.

Напомним, на четырех этажах здания площадью порядка 7 тыс. кв. м размещаются четыре экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия – моя история. 1945 – 2016". Все желающие могут посетить выставки бесплатно в режиме самостоятельного осмотра. Парк работает шесть дней в неделю, кроме понедельника, с 10 до 20 часов. Он находится по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.

Соб.инф.