up

17.11.2017 пятница

EUR 70.704

USD 59.9898

В Тюмени -7..-9 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Персонажи известных картин отправятся в тюменский парк "Россия – Моя история"

17:12 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Мультимедийный парк "Россия - моя история" в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

Серия баннеров, объединенных слоганом "Ушел в исторический парк", в скором времени появится в подземных пешеходных переходах Тюмени.

Их можно будет увидеть в районе ТРЦ "Солнечный" и ТРК "Кристалл", а также в центре города, на пересечении улиц Республики и Максима Горького. Баннеры представляют собой репродукции известных картин, герои которых покинули полотна и отправились в мультимедийный исторический парк.

Сами макеты держатся в секрете. Чтобы как можно дольше сохранить интригу, организаторы акции планируют монтировать их поздним вечером, когда количество людей в подземных пешеходных переходах минимально.

Открытие проекта обещает пройти с размахом. 19 ноября в подземном переходе в районе ТРЦ "Солнечный" будет выступать коллектив, исполняющий русские народные песни, а промоутеры – раздавать специально разработанные открытки с информацией об историческом парке. Акция пройдет с 14 до 16 часов.

"Креативная рекламная кампания – отличная возможность привлечь внимание к работе исторического парка. Этим проектом мы еще раз хотим напомнить тюменцам и гостям города, что история – это не скучно. Ведь возможности парка позволяют узнать новое об истории государства в увлекательной форме", – отметил директор исторического парка "Россия – Моя история" Павел Шафорост.

Напомним, на четырех этажах здания площадью порядка 7 тыс. кв. м размещаются четыре экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия – моя история. 1945 – 2016". Все желающие могут посетить выставки бесплатно в режиме самостоятельного осмотра. Парк работает шесть дней в неделю, кроме понедельника, с 10 до 20 часов. Он находится по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.

Соб.инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: торговые центры , исторический парк «Россия - моя история»
Ранее в сюжете
16.11.2017, 12:49 Квесты и викторины в мультимедийном парке "Россия - моя история" пришлись по душе школьникам
01.11.2017, 19:01 Парк "Россия - моя история" в Тюмени открыли с сибирским размахом
30.10.2017, 18:12 Тюменский парк "Россия - моя история" готовится принять первых посетителей
24.10.2017, 18:10 Тридцать залов объединит в себе тюменский парк "Россия - моя история"
24.10.2017, 15:05 Лектории, мастер-классы и квест-игры будут проходить в парке "Россия - моя история"
24.10.2017, 12:20 Парк "Россия - моя история" станет для тюменцев научным, образовательным и культурным центром
20.10.2017, 16:29 Тюменских школьников будут обучать в парке "Россия - моя история"

Последние новости

17:45 Тюменцы увидят фильм "Они сражались за Родину" на большом экране
17:34 В Тюменском районе открыли обновленный памятник Тимофею Егоровичу Несговорову
17:23 На Ямале завершается цикл осенних ярмарок тюменских производителей
17:12 Персонажи известных картин отправятся в тюменский парк "Россия – Моя история"
17:01 Тюменский госуниверситет развивает сотрудничество с Казахстаном
16:53 Фестиваль-конкурс "Адмиралтейская звезда" определил лучших танцоров
16:42 "Рубин" vs "Челмет": тюменцы давно не побеждали в Челябинске
16:31 Общественники Югры подписали соглашение о взаимодействии с прокуратурой округа
16:23 В Тюменском районе сыграли в "Что? Где? Когда?"
16:20 Трехметровый снеговик приглашает тюменцев на каток
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Строительный рынок в Тюменской области оживает быстрее, чем в других регионах

Владимир Якушев: зараженная АЧС свинина будет уничтожена

Владимир Якушев поручил принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов

Политика

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

В Аромашевском районе избрали нового главу администрации

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Экономика

На Ямале завершается цикл осенних ярмарок тюменских производителей

Более девяти тысяч тонн оборудования смонтировали на установке пиролиза "ЗапСибНефтехима"

Тюменские рыбоводы наращивают производственные мощности

Общество

Тюменцы увидят фильм "Они сражались за Родину" на большом экране

В Тюменском районе открыли обновленный памятник Тимофею Егоровичу Несговорову

Персонажи известных картин отправятся в тюменский парк "Россия – Моя история"

Спорт

"Рубин" vs "Челмет": тюменцы давно не побеждали в Челябинске

Тюменские дзюдоисты поборются за медали первенства России в Иркутске

Навстречу спорту: моржевание укрепит иммунитет только при разумном подходе

Происшествия

Тюменец сжег тело убитого им мужчины

В Новом Уренгое инспекторов ДПС осудят за взятку

На Ямале в берлоге медведя нашли останки человека
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+