Подземные переходы Тюмени украсили баннеры "Ушел в исторический парк"

Фото департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Персонажи полотен известных российских художников ушли в тюменский исторический парк. Серия баннеров, объединенных этим слоганом, появилась в подземных пешеходных переходах города. Их можно увидеть в районе ТРЦ "Солнечный" и ТРК "Кристалл", а также в центре областной столицы, на пересечении улиц Республики и Максима Горького.

Баннеры представляют собой репродукции известных картин, герои которых покинули полотна и отправились в парк "Россия – моя история". Так поступил один из богатырей с картины Виктора Васнецова. Ради того, чтобы познакомиться с экспозициями парка, свой пост оставил герой "Бурлаков на Волге" Ильи Репина и даже бурый мишка с картины "Утро в сосновом лесу" художников Шишкина и Савицкого.

Креативную рекламную кампанию сопровождали выступления народного ансамбля русской песни "Сударушка", а промоутеры раздавали открытки с информацией о новом музее.

Методист исторического парка Александр Болдырев рассказал, что с момента открытия мультимедийные экспозиции уже успели оценить более 40 тыс. человек.

Основатель и руководитель коллектива "Сударушка" Татьяна Манько отметила, что в ноябре ансамблю исполнилось 28 лет.

"Мы выступали на разных площадках, однако исполнять русские народные песни в пешеходном переходе еще не приходилось. Мы благодарны организаторам акции за новый опыт. Половина участников нашего ансамбля уже побывали в парке "Россия – моя история", все в восторге. Я вместе с семьей тоже планирую посетить его в самое ближайшее время", - сообщила она.

Напомним, в парке "Россия – моя история" располагаются четыре масштабных экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2016". Он работает шесть дней в неделю, кроме понедельника с 10 до 20 часов и находится по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.

Соб.инф.