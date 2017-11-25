Участников игры "МозгоБойня" приглашают в мультимедийный исторический парк

Самые эрудированные и активные тюменцы смогут побороться за призы от исторического парка "Россия – Моя история" в рамках игры "МозгоБойня".

Двухчасовой интеллектуальный поединок, в котором принимают участие около 500 человек, пользуется популярностью у тюменцев. Суть игры проста – ведущий задает вопросы, команды записывают правильные, на их взгляд, варианты ответов на карточки. В конце каждого раунда все ответы оглашаются, и участники могут сравнить, насколько точно они справились с заданиями.

В финале каждой игры подсчитываются очки и определяется победитель. Организаторы говорят, что не составляют сквозные рейтинги за сезон или за год, ведь "МозгоБойня" - это, прежде всего, развлечение и способ весело и с пользой провести время.

Впервые партнером проекта выступит парк "Россия – Моя история". Во время поединков, которые состоятся 27 и 28 ноября, ведущий будет задавать специальные вопросы на историческую тему, кроме того, все получат открытки с полезной информацией о работе парка.

Отличные призы подготовлены и для команды, занявшей первое место, – это блокноты с символикой Тюмени, созданные местными дизайнерами.

Брендированные толстовки получат победители конкурса в Instagram, который пройдет во время "МозгоБойни". Участвовать в нем могут все игроки, им нужно выкладывать в своих аккаунтах фотографии с определенным хэштегом. В финале организаторы выберут лучший снимок, его автору и достанется приз.

"Мы с радостью присоединяется к такому интересному и позитивному проекту. В рамках игры участники могут получить новые знания и при этом весело провести время. Эта концепция перекликается с тем, как мы позиционируем парк "Россия – Моя история". Уверен, игрокам будет полезно посетить его экспозиции. Возможно, интересные факты о разных исторических периодах, помогут им победить в "МозгоБойне"", - рассказал директор исторического парка "Россия – Моя история" Павел Шафорост.

"МозгоБойня" пройдет 27 ноября в ресторане "Максимилианс", 28 ноября – в ресторане "Ермолаев", начало в 19.00 часов. Познакомиться с правилами и зарегистрироваться для участия в "МозгоБойне" можно в группе проекта в социальной сети "ВКонтакте". В составе команды может быть от 4 до 10 человек.

Соб.инф.