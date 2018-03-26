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Из тюменского парка "Россия - моя история" можно будет попасть в Президентскую библиотеку

16:16 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Открыть на площадке тюменского музея "Россия - моя история" центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки предложил генеральный директор библиотеки Александр Вершинин. По его мнению, это поможет посетителям исторического парка на месте уточнять заинтересовавшие их факты и детали о прошлом нашей страны.

Эту инициативу поддержали директор музея Павел Шафорост и советник губернатора по спецпроектам в сфере СМИ и информации Александр Новопашин. "Более того, мы предлагаем в рамках работы исторического парка "Россия – моя история" провести с Президентской библиотекой совместные тематические выставки, в том числе экспозицию, посвященную 25-летию Конституции РФ", – отметил Александр Новопашин.

В качестве первого экспоната Александр Вершинин предложил передать в Тюмень 3D-тур, который размещен на интернет-ресурсе "Электронный музей конституционной истории России". Новый мультимедийный продукт не только позволит познакомиться с интерьером одного из красивейших залов исторического здания Святейшего Синода, но и изучить постоянную экспозицию, посвященную истории конституционных идей в России с 1905 года и, в частности, принятию основного закона страны – Конституции Российской Федерации, сообщают в пресс-службе Президентской библиотеки.

Благодаря современному мультимедийному оборудованию каждый может виртуально пролистать страницы копии инаугурационного экземпляра Конституции, ознакомиться с цифровыми копиями документов с пометками высшего должностного лица страны, видеосюжетами о торжественных церемониях вступления в должность Президента Российской Федерации разных лет, а также оцифрованными подписными листами, которые главы государства заполняли после принесения присяги.

Соб.инф.

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Теги: Александр Новопашин , исторический парк «Россия - моя история» , история , Конституция , Павел Шафорост , Президентская библиотека
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