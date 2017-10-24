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Викуловские аграрии подвели итоги уборочной кампании

14:32 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Викуловские аграрии подвели итоги уборочной кампании, фото -doctordiabet.ru

48 тыс. 502 тонны зерна намолотили аграрии Викуловского района в 2017 году.

Как отметил ведущий специалист районного управления сельского хозяйства Анатолий Парыгин, страда завершилась вовремя и дала хороший урожай. В среднем с одного гектара хозяйства собрали 18,4 центнера зерна. Лучшие показатели урожайности в ЗАО "Экос" (29,5 центнера с гектара), ООО "Людмила"(28,6), сельхозкооперативе "Сибирь" (24,3) и "Радиус-Агро" (22,7).

Картофеля аграрии накопали по 50 центнеров с гектара – всего около 800 тонн. Также засыпано 35,5 тонн рапса.

Анатолий Парыгин напомнил, что 10 хозяйств оказались в сложном положении из-за паводка. Всего весной было затоплено 4 тыс. 533 га: 2 тыс. 247 га, предназначенные под  зерновые и зернобобовые, 2 тыс. 175 под многолетние травы,  96 га под картофель и 15 га под рапс. Общая сумма ущерба превысила 12 млн рублей. Чтобы засеять необходимые объемы, хозяйства арендовали поля соседей и задействовали пашни, предназначенные под пары.

Евгения Шевцова

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Теги: Викуловский район , уборочная кампания

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