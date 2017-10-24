Тюмень – единственный в России город с "Умной теплосетью"

Тюмень – единственный в России город с «Умной теплосетью»/ Фото minstroyrf.ru

Возможности программного комплекса "Умная теплосеть" продемонстрировали участникам круглого стола "Умное ЖХК. Результаты в сфере теплоснабжения". Пилотный проект в Тюмени реализует ресурсоснабжающая организация "Тепло Тюмени" (входит в "Корпорацию СТС") вместе со специализированной компанией "Центр 2М".

Тюменская область активно включилась в программу развития цифровой экономики страны. Серьезный шаг сделан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Предприятие "Тепло Тюмени" взяло на вооружение технологии промышленного интернета вещей и внедрило в свою работу "Умную теплосеть".

"Умная теплосеть" - это единый информационно-вычислительный комплекс для решения ряда инженерных задач: мониторинга, моделирования и анализа работы теплосетевых объектов. Сейчас система автоматически собирает показания со 174 приборов, установленных на источниках теплоснабжения, в контрольных точках на границах магистральных и распределительных сетей, ЦТП и ИТП. Для передачи данных используются беспроводные каналы связи.

"Нам удалось объединить внутри датчики и счетчики тепла, поставить систему передачи информации, блок работы с большими данными, заложить основу аналитики, которая в последующем обеспечит более прозрачные взаимоотношения тепловой компании с потребителями, даст возможность эффективно регулировать и выстраивать производственные процессы", - подчеркнул управляющий партнер ООО "Центр 2М"Евгений Мискевич.

Председатель Совета директоров энергетической компании "Корпорация СТС" Татьяна Черных поделилась ближайшими планами.

"Мы фактически будем знать все про каждое ответвление, теплоузел, сколько теплоносителя вошло, сколько передано, какие есть потери, порывы. Второй этап будет включать в себя внедрение удаленного управления задвижками и регуляторами с электрическими приводами. Мы будем управлять ими с диспетчерского пульта", - рассказала она.

Специалисты "Тепло Тюмени" и "Центр 2М" продолжают совершенствовать программный комплекс "Умная теплосеть". В него предстоит интегрировать еще более 4 тыс. узлов учета, установленных у потребителей.

"Теплоснабжение города должно быть надежным и качественным. Важно, что пилотный проект такого масштаба реализуется в Тюмени, и наша теплосеть будет умной. Данные наработки в дальнейшем будут применяться и в системе управления городом в целом", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.