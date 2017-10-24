up

24.10.2017 вторник

EUR 67.5567

USD 57.4706

В Тюмени -1..-3 С 7 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюмень – единственный в России город с "Умной теплосетью"

17:38 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюмень – единственный в России город с «Умной теплосетью»/ Фото minstroyrf.ru

Возможности программного комплекса "Умная теплосеть" продемонстрировали участникам круглого стола "Умное ЖХК. Результаты в сфере теплоснабжения".  Пилотный проект в Тюмени реализует ресурсоснабжающая организация "Тепло Тюмени" (входит в "Корпорацию СТС") вместе со специализированной компанией "Центр 2М".

Тюменская область активно включилась в программу развития цифровой экономики страны. Серьезный шаг сделан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Предприятие "Тепло Тюмени" взяло на вооружение технологии промышленного интернета вещей и внедрило в свою работу "Умную теплосеть".

"Умная теплосеть" - это единый информационно-вычислительный комплекс для решения ряда инженерных задач: мониторинга, моделирования и анализа работы теплосетевых объектов. Сейчас система автоматически собирает показания со 174 приборов, установленных на источниках теплоснабжения, в контрольных точках на границах магистральных и распределительных сетей, ЦТП и ИТП. Для передачи данных используются беспроводные каналы связи.

"Нам удалось объединить внутри датчики и счетчики тепла, поставить систему передачи информации, блок работы с большими данными, заложить основу аналитики, которая в последующем обеспечит более прозрачные взаимоотношения тепловой компании с потребителями, даст возможность эффективно регулировать и выстраивать производственные процессы", - подчеркнул управляющий партнер ООО "Центр 2М"Евгений Мискевич.

Председатель Совета директоров энергетической компании "Корпорация СТС" Татьяна Черных поделилась ближайшими планами.

"Мы фактически будем знать все про каждое ответвление, теплоузел, сколько теплоносителя вошло, сколько передано, какие есть потери, порывы. Второй этап будет включать в себя внедрение удаленного управления задвижками и регуляторами с электрическими приводами. Мы будем управлять ими с диспетчерского пульта", - рассказала она.

Специалисты "Тепло Тюмени" и "Центр 2М" продолжают совершенствовать программный комплекс "Умная теплосеть". В него предстоит интегрировать еще более 4 тыс. узлов учета, установленных у потребителей.

"Теплоснабжение города должно быть надежным и качественным. Важно, что пилотный проект такого масштаба реализуется в Тюмени, и наша теплосеть будет умной. Данные наработки в дальнейшем будут применяться и в системе управления городом в целом", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: теплоснабжение , Корпорация СТС , Вячеслав Вахрин

Последние новости

18:21 "МегаФон" выпустил рекламный ролик с песней "Я свободен"
18:10 Тридцать залов объединит в себе тюменский парк "Россия - моя история"
18:00 25 октября - события дня
17:49 Тюменка станет добровольцем ООН в Кении
17:38 Тюмень – единственный в России город с "Умной теплосетью"
17:27 До конца года в регионе будет запущено более двадцати инвестпроектов
17:16 Участница битвы на Курской дуге отмечает день рождения
17:05 В Русской школе управления обсудили качество и эффективность бизнес-образования Фото
16:54 Нападающий Максим Зюзякин вернулся в "Рубин"
16:43 ВФМС: выбрать профессию поможет проект тюменца Maker Spaceman
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

"Фортум" и "Корпорация СТС" создали совместное предприятие

Владимир Якушев: новая тюменская поликлиника соответствует стандартам XXI века

Сто пятьдесят тысяч детей отдохнули летом в лагерях Тюменской области

Политика

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Молодые депутаты из регионов УФО встретятся в Тюменской облдуме

Тюменские депутаты обсудили, как благоустраивается город

Экономика

До конца года в регионе будет запущено более двадцати инвестпроектов

В Русской школе управления обсудили качество и эффективность бизнес-образования

Викуловские аграрии подвели итоги уборочной кампании

Общество

"МегаФон" выпустил рекламный ролик с песней "Я свободен"

Тридцать залов объединит в себе тюменский парк "Россия - моя история"

25 октября - события дня

Спорт

Нападающий Максим Зюзякин вернулся в "Рубин"

"Юная Сибирь" приглашает детей на бесплатные тренировки по футболу

На йога-марафоне горожан научат правильно расслабляться

Происшествия

Безработный тюменец попался с наркотиками

Тюменского студента осудят за фиктивную регистрацию фирмы

Директора строительной фирмы подозревают в неуплате налогов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+