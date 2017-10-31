Владимир Якушев поздравил коллектив Торгово-промышленной палаты с 25-летием

фото ИА "Тюменская линия"

Торгово-промышленная палата Тюменской области за четверть века сделала очень многое для развития экономики и улучшения инвестиционного потенциала региона. Это отметил губернатор Владимир Якушев, открывая торжественное собрание, посвященное 25-летию Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

"Важно, что вы в постоянном режиме изучаете настроение бизнеса, отстаиваете позиции предпринимателей на самых разных площадках, - сказал Владимир Якушев. - Замечательно, что Торгово-промышленная палата в своей работе не ограничивается только Тюменью, а выходит в муниципалитеты. Это помогает быть более эффективными, повысить объективность оценок, услышать мнения большого числа предпринимателей".

Губернатор отметил, что при содействии Торгово-промышленной палаты созданы общественные советы на базе организаций, играющих важную роль в работе предпринимателей. Многие представители Торгово-промышленной палаты входят в состав как регионального, так и местных советов по развитию малого и среднего предпринимательства.

"Правительство Тюменской области видит в вас надежного партнера, и ценит ваш вклад в развитие предпринимательства региона и всей страны, - подчеркнул губернатор. - Наше сотрудничество помогает генерировать необходимые бизнес- сообществу законодательные инициативы и снимать административные барьеры".

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области и в связи с 25-летием со дня образованиясоюза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" почетной грамотой губернатора награжден президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Эдуард Абдуллин. Коллектив союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" удостоен благодарности губернатора.

За заслуги в становлении и развитии экспертной деятельности, направленной на повышение качества экспертизы в Тюменской области и в связи с 25-летем со дня образования союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" объявлена благодарность директору центра независимой экспертизы, оценки и сертификации союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Жанне Нохриной.

Союз "Торгово-промышленная палата Тюменской области" (ТПП ТО) создан 22 октября 1992 года по решению представителей деловых кругов и администрации Тюмени для содействия развитию экономики региона. Сегодня ТПП ТО является крупнейшей некоммерческой организацией, объединяющей более 370 ведущих предприятий региона.

﻿ фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Борис Олейник