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Тюменцы обучают лидеров детского движения Когалыма

15:56 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы смены "Оснянка" в социальной сети

О социальном проектировании и возможностях получения грантовой поддержки для решения актуальных проблем региона рассказывают когалымским школьникам педагоги и гражданские активисты Тюмени.

Смена для лидеров детского движения "Оснянка-2017" проходит в пришкольном лагере в Когалыме с 30 октября по 3 ноября. Ее слоган - "Будь в тренде – создавай проекты". В качестве экспертов и организаторов приглашены руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Тюменской области, заведующий отделением социально-педагогической работы и волонтерства Дворца творчества и спорта "Пионер" Елизавета Бинеева, руководитель программы "Достойный выбор", эксперт военной профориентации Максим Шереметьев и педагог–организатор оздоровительно-образовательного центра санаторного типа "Серебряный бор", руководитель творческой программы смены Анна Карпеева.

Программа "Оснянки" построена таким образом, чтобы участники могли освоить образовательные модули, проявить креатив в создании творческих номеров и смекалку в разработке квестов и новых социальных проектов. Организаторы знакомят участников с актуальными технологиями создания и написания проектов, разбирают с ребятами кейсы на примере действующих программ и предлагают изучить возможности получения грантовой поддержки для своих идей.

"Радует, что дети живые и активные. Никого не прислали сюда без желания, для галочки, все с удовольствием участвуют в активностях. 31 октября по мотивам комикса "Время героев" мы проводили квест, в котором дети придумывали много интересных сценариев. Сегодня начинается обучение социальному проектированию, в конце смены будет официальная презентация", - рассказал Максим Шереметьев. Он отметил, что лучшие проекты смены тюменские общественники постараются доработать и помогут направить их на грантовый конкурс "ЛУКОЙЛа", в котором не так давно команда "Достойного выбора" получила поддержку для семейного военно-спортивного турнира "База героев".

В смене принимает участие около 80 человек из всех школ Когалыма. По итогам "Оснянки" ребята научатся писать социальные проекты, получат памятные призы с символикой, массу впечатлений и новые знакомства. Однако на этом сотрудничество и взаимодействие не закончатся. Организаторы планируют продолжить работу над проектами в ходе дистанционных индивидуальных консультаций и во время весенней смены для лидеров детского движения Когалыма.

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Фото из группы смены "Оснянка" в социальной сети
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Дарья Казакова

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Теги: проекты , школьники , НКО , Когалым

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