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Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

17:40 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumen.izbirkom.ru

Жители Тюменской области с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии своих избирательных прав. В Тюмени в зале заседаний областной избирательной комиссии подписано соглашение о взаимодействии между избирательной комиссией Тюменской области и региональным департаментом социального развития.

"Это не просто декларация о намерениях, - подчеркнул председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, - соглашение носит сугубо практический характер. В нем четко прописан план, как взаимодействуют наши структуры, самостоятельно определяя формы и направления работы".

Документ носит комплексный характер и охватывает, по словам Игоря Халина, все необходимые стадии избирательного процесса, начиная с подготовки к голосованию и заканчивая информированием особых избирателей об итогах выборов.

"Особое внимание будет сосредоточено на дне голосования, когда каждый человек с ограниченными возможностями здоровья должен иметь возможность сделать свой выбор", - отметил председатель облизбиркома.

По данным областного департамента социального развития, в Тюменской области проживает более 100 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них, по словам директора департамента, заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, около 12 тыс. относятся к той категории, которая нуждается в дополнительных гарантиях своих избирательных прав и в реальной помощи при их реализации.

"Эти люди все занесены в наши информационные базы, которой пользуются только наши социальные работники, - отметила она. - И первостепенная наша задача сегодня согласовать с каждым инвалидом, который решит воспользоваться своим избирательным правом, как он сможет его реализовать, и получить добро работать с его персональными данными. Мы обязаны обеспечить безбарьерность соблюдения избирательного права граждан, проживающих на территории нашей области, а также обеспечить его безопасность".

Подписанное соглашение о взаимодействии между избирательной комиссией Тюменской области и региональным департаментом социального развития, по словам Игоря Халина, не ограничено по времени и действует во время всех избирательных кампаний и в период между ними.

Борис Олейник

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Теги: соглашение , инвалиды , Игорь Халин , Ольга Кузнечевских , выборы

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