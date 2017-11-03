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Тюменцам помогают решить вопросы жилья и санаторного лечения

17:00 03 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Тюменскую область с рабочим визитом посетил депутат Госдумы Николай Брыкин. Он работал с обращениями граждан в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. 

На прием к нему пришла председатель общественной организации, объединяющей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Она попросила вновь поднять в парламенте вопрос о детях войны. В настоящее время их статус на федеральном уровне не закреплен. Николай Брыкин обещал узнать, на какой стадии рассмотрения находится законопроект по этой теме.

Кроме того, они договорились о сотрудничестве в рамках общественного объединения "Защита Отечества", которое возглавляет Николай Брыкин.

"Большое спасибо, что занимаетесь таким делом, наши дети должны знать историю, особенно такие сложные и трагические ее моменты", - отметил он.

Депутат выразил готовность поддержать все начинания, связанные с патриотическим воспитанием и заботой о ветеранах, а также помочь организации с подпиской на газету "Судьба".

Редкое заболевание в сочетании с черепно-мозговой травмой сделало инвалидом сына другой посетительницы. Надежду на прогресс в выздоровлении может дать реабилитационный курс в санатории "Тараскуль". Депутат взял на себя вопрос финансирования, и в ближайшее время путевки в специализированное неврологическое отделение для спинальных больных для мамы и ее сына будут приобретены.

В сложных условиях проживает дочь Героя Великой Отечественной войны в Ярковском районе. Дом был построен отцом еще до войны и постепенно разрушается. Помочь пожилой пенсионерке некому - нет ни мужа, ни детей.

Николай Брыкин отметил, что лучшим вариантом в этой ситуации было бы построить на участке женщины новое жилье. Сейчас нужно определиться с расположением и материалами, а уже следующей весной начнется строительство дома, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Всегда стараюсь максимально оперативно работать по вопросам, с которыми ко мне обращаются люди. Если есть возможность, то сделать все на месте, если проблема трудная, то решать ее поэтапно, но в любом случае помочь всеми возможными способами", – подчеркнул Николай Брыкин.

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Теги: Единая Россия , общественная приемная , Николай Брыкин

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