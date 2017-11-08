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Calvert Forum Siberia: дискуссии о творческих индустриях и экономике

16:45 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
calvertforum.org

Конференция Calvert Forum состоится в Тюмени 10–11 ноября и будет сфокусирована на Сибири.

Это первая конференция, посвященная проблемам креативного развития целого географического региона, занимающего значительную часть территории страны. 

Конференция начнется 10 ноября в молодежном центре "Космос" в 11 часов работой пленарной сессии "Формула новой экономики: креативные индустрии и технологический прорыв". 

Ключевая цель конференции – выработка практических рекомендаций по развитию инновационного сектора и креативных индустрий для предпринимателей, представителей культурных институтов и государственных структур.

В работе Calvert Forum Siberia примут участие российские и международные практики, архитекторы и урбанисты, IT-специалисты и инвесторы, экономисты и предприниматели, руководители органов власти, образовательных учреждений и культурных организаций. В стране все чаще говорят о необходимости формирования креативной среды и перехода к концепции "умных городов". Несмотря на положительную динамику, для запуска более интенсивных процессов диверсификации экономики и увеличения значения творческой и инновационной составляющей необходим обмен опытом и консолидация усилий креативного сообщества, предпринимателей и государственной власти городов и регионов России.

10 ноября в 13 часов на площадке Школы перспективных исследований (ул. 8 Марта, 2/1) начнется презентация проекта "Мастера Сибири". 

"Мастера Сибири" — это платформа, собирающая наиболее интересные и заметные проекты из Сибири в самых разных областях: от сферы дизайна и моды до социальных инициатив. Проект направлен на увеличение доли сектора креативных товаров и услуг в структуре российского экспорта, а также поддержки имиджа России как страны, создающей перспективные и конкурентоспособные продукты. "Мастера Сибири" будут функционировать как онлайн-журнал.

Второй день конференции Calvert Forum Siberia пройдет на площадке рабочего пространства "Медиаполис". 11 ноября "Медиаполис" примет у себя экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Лондона.

Также 11 ноября в 12 часов в Школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1) начнется презентация профессиональной магистерской программы "Креативные индустрии". Новшество предлагаемой магистерской программы – в подготовке универсальных специалистов по медиа, ориентированных на создание успешного медиаконтента и на понимание постоянно меняющейся специфики функционирования системы аудиовизуального производства.

Конференция Calvert Forum Siberia является частью проекта Calvert Forum, организуется в рамках программы "Креативные практики" при поддержке ПАО "Газпром нефть" и ТюмГУ. 

Calvert Forum - исследовательский проект благотворительного фонда Calvert 22, занимающегося поддержкой культурных, инновационно-креативных и образовательных инициатив из России и стран бывшего Восточного блока. Calvert 22 также развивает собственную культурную и образовательную площадку Calvert Space в Лондоне и англоязычный онлайн-журнал о современной культуре России The Calvert Journal. 

"Креативные практики" — программа по изучению креативной среды российских регионов и повышению роли человеческого капитала в формировании новых экономик. Целью программы "Креативные практики" является поддержка креативных и социальных инициатив, обмен опытом между активными городскими сообществами с участием ведущих экспертов и исследование факторов развития креативных индустрий в городах России. Инициатива реализуется при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города".

Программа конференции здесь

Тюмень - один из самых комфортных городов России. Креативная среда в городе развивается относительно недавно, однако очень уверенно. Такие проекты, как SibSub Skatepark, лофт-проект "Фабрика" , Космос / Молодежный театральный центр , пространство ДОМ ПЕЧАТИ | Тюмень и Мультицентр "Моя территория" | Проекты | Тюмень - отличные тому подтверждения.

Напомним, что Calvert Forum был запущен в Санкт-Петербурге в 2013 году британским некоммерческим фондом Calvert 22 и факультетом свободных искусств и наук СПбГУ при участии Государственного Эрмитажа и Леонтьевского центра. 

Вторая конференция Calvert Forum состоялась в Воронеже в 2014 году. Третья конференция Calvert Forum Казань прошла в 2015 году.

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Теги: креативные индустрии , Calvert Forum Siberia , ТюмГУ , Газпром нефть , Мастера Сибири , Школа перспективных исследований

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