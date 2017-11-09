В Тюмени прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2018-2020 годы

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Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2018–2020 годы состоялись в актовом зале Дворца искусств "Пионер" в Тюмени 9 ноября. Провел слушания директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Андрей Пилипчук.

В обсуждении главного финансового документа города приняли участие депутаты Тюменской городской думы, представители территориального общественного самоуправления, общественные организации, жители города. Присутствовали более 270 человек.

Директор департамента финансов выступил с докладом, в котором озвучил основные параметры бюджета, структуру доходов бюджета и основные направления расходования бюджетных средств. Общий объем расходов бюджета на 2018 год составляет 27 млрд рублей, на 7 млрд больше, чем бюджет 2017 года. 95% расходов будут осуществляться в рамках 20 муниципальных программ, охватывающих все сферы деятельности муниципального образования.

Бюджет города сохранил социальную направленность. Самые большие расходы в нем, 46%, охватывают социальную сферу. В натуральном выражении растут расходы на образование, культуру, здравоохранение, физкультуру и спорт, молодежную политику.

В бюджете города в полном объеме предусмотрены средства на реализацию указов президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждении в сфере образования, здравоохранения, культуры.

Для повышения реальных доходов работников, на которых не распространяются указы президента, в бюджете запланированы расходы на индексацию заработной платы на прогнозный уровень инфляции 4% вспомогательного персонала учреждений образования, физкультуры, спорта и молодежной политики.

Получила развитие в 2018 году поддержка одаренных детей. Почти в 3 раза (с 70 до 200 человек) увеличено количество детей, имеющих право на получение стипендии главы администрации Тюмени. Кроме того, расширен перечень получателей данной стипендии. С 2018 года стипендию будут получать одаренные дети не только в сфере образования, но и в сферах дополнительного образования культуры и спорта.

Не осталась без внимания еще одна популярная в городе программа "Отряды мэра". В связи с востребованностью летнего труда школьников увеличена на 10% численность подростков, которые могут принять участие в данной программе.

Также на 2018 год предусмотрено 79 млн рублей на приобретение жилых помещений для малоимущих граждан. Это позволит обеспечить квартирами 26 семей – это все семьи, стоящие в очереди как нуждающиеся и имеющие право на внеочередное предоставление жилья.

Еще одной особенностью бюджета города Тюмени на 2018 год, как заявил Андрей Пилипчук, является то, что, в отличие от предыдущих периодов, бюджет на 2018 год – это бюджет развития.

Около 7 млрд рублей всех бюджетных средств направят на развитие городской инфраструктуры – строительство, реконструкцию, ремонт дорог, строительство велодорожек, благоустройство парков, скверов, зеленых зон, дворовых территорий, обновление и развитие инфраструктуры учреждений образования, культуры, здравоохранения, спорта и молодежной политики.

"Надеемся, что с таким бюджетом наш город, который и так является лучшим на протяжении последних лет по показателям качества дорог и комфортности проживания, не опустит планку и будет развиваться дальше", - отметил Пилипчук.

В обсуждении документа принимали активное участие тюменцы. Вопросы задавали в устной и письменной форме. Наибольшее количество вопросов поступило от горожан по поводу строительства и ремонта улиц и дорог города, благоустройства скверов, парков, создания зеленых уголков, интересовали вопросы транспортного обслуживания.

На все вопросы, поступившие в ходе публичных слушаний, представители администрации города дали развернутые ответы.

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