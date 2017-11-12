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Губернатор возглавляет работу по ликвидации очага АЧС в Исетском районе

15:35 12 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Работа по ликвидации очага африканской чумы свиней в Исетском районе идет в плановом режиме. Об этом заявил журналистам губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Очаг африканской чумы свиней обнаружен в селе Шорохово Исетского района. Поэтому мы работаем в режиме чрезвычайной ситуации. При этом, мы руководствуемся приказом министерства сельского хозяйства РФ, который определяет пошаговые действия по ликвидации очага заболевания. Около 16 тысяч свиней, которые находятся на свинокомплексе в селе Шорохово, необходимо уничтожить. Кроме того, уничтожению подлежит все свиное поголовье на личных подворьях в радиусе пяти километров", - сообщил губернатор, который находится в с. Исетском и лично координирует работу по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации.

По его словам, работа по уничтожению свиней в личных подсобных хозяйствах жителей с. Шорохово уже идет, ее необходимо завершить до 20 часов 12 ноября. "Уничтожение свиней на свинокомплексе должно начаться в 8 часов утра 13 ноября. Сейчас идет мобилизация необходимых для этого сил, средств и материальных ресурсов. Планируем завершить через четыре дня", - отметил Владимир Якушев.

Губернатор добавил, что во всех населенных пунктах Исетского района все свиное поголовье будет обследовано на предмет выявления африканской чумы свиней. Для этого у животных возьмут кровь на анализ и проведут биркование. "Эту работу необходимо выполнить в кратчайшие сроки", - подчеркнул он.

Владимир Якушев отметил, что после снятия карантина владельцам личных подсобных хозяйств компенсируют стоимость изъятых свиней по цене, приближенной к рыночной. Кроме того, пенсионеры и многодетные семьи, у которых были изъяты свиньи, получат материальную помощь из регионального бюджета, сообщил глава региона.

"Что касается свинокомплекса в селе Шорохово - в соответствии с приказом Минсельхоза он сможет возобновить работу по разведению свиней не ранее, чем через год после снятия карантина и проведения всех необходимых санитарно-профилактических мероприятий. При этом, по содержанию в помещениях свинокомплекса других животных никаких ограничений нет", - рассказал Владимир Якушев.

На очередном заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, которое губернатор провел в Исетском районе, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главы ряда муниципалитетов региона, руководители свиноводческих хозяйств и работники ветеринарной службы.

Евгений Бабенко

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Теги: АПК , Владимир Якушев , животноводство , Исетский район

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