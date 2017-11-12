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Ишимские травматологи проводят безболезненное эндопротезирование коленного сустава

19:47 12 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Эндопротезирование коленного сустава успешно практикуют ишимские врачи ортопеды-травматологи. В 2016 в Ишиме было проведено 9 девять операций жителям области, до конца 2017 года планируется 11, сообщает областной департамент здравоохранения.

Людмила Шустова приехала в областную больницу №4 из Бердюжского района. Более пяти лет мучилась от болей в колене после давней травмы. Прооперировали женщину 30 октября, установили протез коленного сустава. Современные модели коленных суставов из медицинской стали или сплава хром-кобальт позволяют не только сгибать и разгибать ногу, но даже вращать коленкой. У человека нет ощущения, что в ноге что-то инородное. Скоро об операции женщине будет напоминать только шрам на колене.

По словам врачей, за помощью люди обращаются в тех случаях, когда боли становятся нестерпимыми, когда не помогают повязки, мази, лекарства, инъекции в суставы. Значительное уменьшение, а затем и устранение болей после операции эндопротезирования помогает пациентам вернуть радость движения, а значит и жизни.

Для пациента данный вид помощи абсолютно бесплатен, эндопротезы и лекарства выделяются за счет средств ОМС. Более того, с 2014 года ишимскими врачами выполнено около 150 операций эндопротезирования тазобедренных суставов. Со временем высокотехнологичная медицинская помощь становится все более доступной для жителей региона.

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Теги: здравоохранение

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