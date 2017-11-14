Владимир Якушев поручил принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов

t-l.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме видео-конференц-связи провел совещание с участием ветеринарных врачей, глав муниципалитетов и директоров крупных свинокомплексов региона. Глава региона потребовал от руководителей свиноводческих предприятий принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов и профилактике АЧС.

Он подчеркнул, что главная задача не только ликвидировать очаг инфекции в селе Шорохово, а не допустить ее распространения. Губернатор поручил в максимально сжатые сроки выполнить предписания ветеринарной службы и Россельхознадзора и взять под жесточайший контроль исполнение всех ветеринарных правил.

"Необходимо четко соблюдать все требования по организации на предприятиях ветеринарного контроля и укреплению ветеринарных служб. На некоторых свинокомплексах проведение таких работ было запланировано лишь на 2018 год. В сложившихся условиях необходимо выполнить их в максимально сжатые сроки, чтобы обезопасить свои комплексы от заражения вирусом АЧС и сохранить предприятия. Все понимают и оценивают свои риски", - подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор прокомментировал текущее положение дел по ликвидации очага африканской чумы свиней в селе Шорохово. "13 ноября специалисты приступили к уничтожению поголовья на самом комплексе по выращиванию свиней в этом селе. Для проведения таких масштабных работ были мобилизованы необходимые ресурсы, подготовлены специалисты, выполнены подготовительные мероприятия. В результате ликвидация свиней, их утилизация проходят организованно. Ограничено передвижение людей в селе Шорохово. Наши усилия сосредоточены на изъятии из торговых точек продукции, изготовленной с использованием мяса из этого комплекса. Вся без исключения изъятая продукция подвергается проверке, проводятся лабораторные исследования. Дальнейшие действия зависят от результата: при положительных пробах она будет уничтожаться, при отрицательных - возвращаться на реализацию. На этой работе сейчас сконцентрированы усилия всех специалистов", - подчеркнул губернатор.

Напомним, в селе Шорохово, где 10 ноября был выявлен очаг африканской чумы свиней, полностью уничтожено свинопоголовье личных подсобных хозяйств. Идет ликвидация более 16 тыс. свиней непосредственно в свинокомплексе.

Эта разновидность чумы свиней не лечится, не существует и прививок от нее. Единственной действенной мерой пресечения распространения вируса остаются только жесткие карантинные мероприятия. Все больные свиньи, а также клинически здоровые животные, но находящиеся в очаге инфекции в радиусе 5 км подлежат убою и сжиганию. Только через год в карантинной местности можно приступить к разведению свиней.

Африканская чума свиней для человека опасности не представляет.