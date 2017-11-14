up

14.11.2017 вторник

EUR 68.9178

USD 59.1823

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев поручил принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов

18:42 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме видео-конференц-связи провел совещание с участием ветеринарных врачей, глав муниципалитетов и директоров крупных свинокомплексов региона. Глава региона потребовал от руководителей свиноводческих предприятий принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов и профилактике АЧС.

Он подчеркнул, что главная задача не только ликвидировать очаг инфекции в селе Шорохово, а не допустить ее распространения. Губернатор поручил в максимально сжатые сроки выполнить предписания ветеринарной службы и Россельхознадзора и взять под жесточайший контроль исполнение всех ветеринарных правил.

"Необходимо четко соблюдать все требования по организации на предприятиях ветеринарного контроля и укреплению ветеринарных служб. На некоторых свинокомплексах проведение таких работ было запланировано лишь на 2018 год. В сложившихся условиях необходимо выполнить их в максимально сжатые сроки, чтобы обезопасить свои комплексы от заражения вирусом АЧС и сохранить предприятия. Все понимают и оценивают свои риски", - подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор прокомментировал текущее положение дел по ликвидации очага африканской чумы свиней в селе Шорохово. "13 ноября специалисты приступили к уничтожению поголовья на самом комплексе по выращиванию свиней в этом селе. Для проведения таких масштабных работ были мобилизованы необходимые ресурсы, подготовлены специалисты, выполнены подготовительные мероприятия. В результате ликвидация свиней, их утилизация проходят организованно. Ограничено передвижение людей в селе Шорохово. Наши усилия сосредоточены на изъятии из торговых точек продукции, изготовленной с использованием мяса из этого комплекса. Вся без исключения изъятая продукция подвергается проверке, проводятся лабораторные исследования. Дальнейшие действия зависят от результата: при положительных пробах она будет уничтожаться, при отрицательных - возвращаться на реализацию. На этой работе сейчас сконцентрированы усилия всех специалистов", - подчеркнул губернатор.

Напомним, в селе Шорохово, где 10 ноября был выявлен очаг африканской чумы свиней, полностью уничтожено свинопоголовье личных подсобных хозяйств. Идет ликвидация более 16 тыс. свиней непосредственно в свинокомплексе.

Эта разновидность чумы свиней не лечится, не существует и прививок от нее. Единственной действенной мерой пресечения распространения вируса остаются только жесткие карантинные мероприятия. Все больные свиньи, а также клинически здоровые животные, но находящиеся в очаге инфекции в радиусе 5 км подлежат убою и сжиганию. Только через год в карантинной местности можно приступить к разведению свиней.

Африканская чума свиней для человека опасности не представляет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: вирус АЧС , Владимир Якушев , животноводство , Исетский район , Шорохово , карантинные мероприятия

Последние новости

18:45 Владимир Якушев: зараженная АЧС свинина будет уничтожена
18:42 Владимир Якушев поручил принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов
18:40 Тюменцев приглашают на фотоконкурс Best of Russia 2017 Фото
18:05 Запуск нового водопровода в Тюмени может вызвать кратковременные сбои в водоснабжении
17:54 15 ноября - события дня
17:43 ТюмГУ приглашает получить второе высшее образование дистанционно
17:32 Тюменцы увидят "Прощание с бумагой" Евгения Гришковца
17:21 Ценителей косплея и кей-попа приглашают на фестиваль современной визуальной культуры
17:10 Тюменская энергосбытовая компания представила своим клиентам робота-помощника Фото
17:00 Горячую линию для тюменцев проведут Росреестр и налоговые органы
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: зараженная АЧС свинина будет уничтожена

Владимир Якушев поручил принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов

Губернатор внес в облдуму проект закона о бесплатной земле для ямальских и югорских многодетных семей

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Запуск нового водопровода в Тюмени может вызвать кратковременные сбои в водоснабжении

Агрохолдинг "Юбилейный" принял меры профилактики АЧС

Проект строительства фанерного комбината в Нижних Аремзянах приостановлен

Общество

Тюменцев приглашают на фотоконкурс Best of Russia 2017

15 ноября - события дня

ТюмГУ приглашает получить второе высшее образование дистанционно

Спорт

Тюменские каратисты завоевали бронзовые медали на чемпионате России

Тюменские дзюдоисты выступят на Гран-при в Голландии

Более ста студентов тюменских колледжей и техникумов получат знаки ГТО

Происшествия

В Тобольске частный детский сад проигнорировал распоряжение Роспотребнадзора

Тоболячка перевела мошеннику деньги с банковской карточки

Водитель выплатит пенсионерке сто тысяч рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+