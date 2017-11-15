Трехлетний бюджет Тюмени назвали рекордным по основным показателям

tyumen-city.ru

На 2,3 млрд рублей по сравнению с 2017 годом увеличится сумма собственных доходов бюджета Тюмени в 2018 году. Сюда относятся налоговые и неналоговые поступления. В целом же сумма доходов городской казны на следующий год прогнозируется в сумме 26,6 млрд рублей. В 2017 году эта цифра составляла 20,3 млрд рублей.

Проект главного финансового документа города рассмотрели члены комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской думы. Как отметили депутаты, бюджет на ближайшие три года можно назвать рекордным по всем показателям.

"Такого бюджета в Тюмени не было с 1991 года, это касается и расходной, и доходной части. Администрация города провела большую работу, чтобы мобилизовать как собственные доходы, так и получение помощи от субъекта федерации. Несмотря на то, что есть ряд мелких вопросов, думаю, мы должны этот бюджет принять. Он сохраняет свою социальную направленность, уверен, что горожане ощутят это по итогам его исполнения", - отметил депутат Юрий Коновалов.

Директор городского департамента финансов Андрей Пилипчук основными задачами бюджетной политики назвал обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета.

Что касается доходной части бюджета, помимо собственных доходов, а это почти 11 млрд рублей, поступления в казну обеспечат также субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 7,3 млрд рублей и субвенции на исполнение государственных полномочий в сумме 8,3 млрд рублей, а также дотации.

Доходы бюджета на 2019 год прогнозируются в размере 23,1 млрд рублей, на 2020 год - 22,7 млрд рублей.

Сумму расходов бюджета на 2018 год предложено утвердить в размере 27,4 млрд рублей. Дефицит составит 814 млн рублей - погасить его помогут ожидаемые на начало 2018 года остатки средств городского бюджета.

В 2019 году расходы составят почти 23,1 млрд рублей, на 2020 год – 22,7 млрд рублей. Дефицит бюджета на эти годы не планируется.

"Эффективное управление расходами будет обеспечиваться реализацией 20 муниципальных программ. В них учтены все приоритеты расходов - это инвестиции в человеческий капитал, обеспечение комфортных условий для проживания горожан, улучшение жилищных условий льготников", - проинформировал Андрей Пилипчук.

Депутаты назвали новый трехлетний бюджет бюджетом развития. Так, если в 2017 году на расходы капитального характера направлялось 3,3 млрд рублей, то на 2018 год планируется утвердить этот параметр в размере 7 млрд рублей.

"Бюджет действительно по наполняемости очень высокий. За всю историю городской думы таких цифр никогда не было. К таким показателям регион пришел вместе с городом. Это результат работы, которую ведут сегодня и правительство области, и городская администрация по отношению к инвесторам, созданию рабочих мест и хорошей налогооблагаемой базы. Поэтому в 2018 году нам предстоит много работы по реализации средств на благо жителей города", - отметила председатель депутатской комиссии Оксана Величко.

В первом чтении трехлетний бюджет планируется утвердить 16 ноября на внеочередном заседании городской думы. Более детально документ рассмотрят 22 ноября на заседании комиссии по бюджету налогам и финансам, а 23 ноября планируется утвердить его во втором окончательном чтении на заседании городского парламента.

Любовь Голышева