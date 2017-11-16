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Бюджет Тюмени принят в первом чтении

16:27 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen-city.ru

Главный финансовый документ Тюмени на 2018-2020 годы приняли в первом чтении депутаты городской думы на внеочередном заседании. За принятие проекта бюджета проголосовали 27 народных избранников, один высказался против.

Как пояснил председатель гордумы Дмитрий Еремеев, первое чтение предполагает лишь обсуждение и принятие общих параметров бюджета. Перед утверждением его в окончательном чтении пройдет более детальное обсуждение документа по основным параметрам.

Согласно проекту бюджета, объем доходов в 2018 году составит 26 млрд 627 млн рублей. При этом по сравнению с 2017 годом сумма собственных налоговых и неналоговых доходов увеличится на 2,3 млрд рублей. Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности составят 7,3 млрд рублей, субвенции на исполнение государственных полномочий - 8,3 млрд рублей.

Расходы городской казны в 2018 году превысят 27 млрд 440 млн рублей. Как подчеркнул Дмитрий Еремеев, в бюджет традиционно заложена социальная направленность, а основные приоритеты определены муниципальными программами.

"В Тюмени существует около 19 муниципальных программ, а, как известно, расходование любого бюджета осуществляется программным методом. Основные приоритеты, которые есть, так или иначе заложены в этих программах. Поэтому и распределение доходной части бюджета идет в соответствии со всеми программными мероприятиями. Мы на это сознательно пошли, потому что программы содержат  понятные всем алгоритмы. Они строго регламентированы для того, чтобы исключить возможное использование лоббирования со стороны отдельных депутатов", - подчеркнул председатель парламента.

Дефицит на 2018 год составит 814 млн рублей. Однако его планируется покрыть поступлениями в местный бюджет, которые ожидаются в начале следующего года.

На 2019 год доходы и расходы запланированы в объеме 23 млрд 91 млн рублей, а на 2020 год планируемая сумма составляет 22 млрд 702 млн рублей.

Во втором окончательном чтении бюджет Тюмени на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов планируется принять на очередном заседании гордумы, которое состоится 30 ноября.

Любовь Голышева

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Теги: бюджет , Дмитрий Еремеев , гордума

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