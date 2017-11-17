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Дом культуры "Водник" приглашает на праздник ко Дню матери

08:00 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
sterlitamak.ru

Конкурсная программа "Ах, какая женщина", посвященная Дню матери, пройдет на базе тюменского Дома культуры "Водник" 19 ноября. Начало в 13 часов.

В программе конкурса запланировано выступление участниц, а также демонстрация конкурсантками кулинарных шедевров, которые будут приготовлены для дегустации членами жюри. В рамках мероприятия пройдет показ новой коллекции одежды от студии авторского войлока под названием "С душой". Набор участниц на конкурс уже завершен, женщины активно готовятся к мероприятию и репетируют конкурсные номера.

Творческие коллективы дома культуры "Водник" между выступлениями участниц исполнят творческие номера и создадут атмосферу праздника. В конце всех участниц будет ждать торжественное награждение и объявление победителей.

Членами жюри выступят фолтмейкер, стилист, участница проекта ЦУМ FashionLab Надежда Брежнева и директор ДЮЦ "Град", подполковник в запасе Эдвард Геносян.

Дом культуры "Водник" приглашает всех желающих посетить мероприятие и получить заряд хорошего настроения от выступлений участниц и творческих коллективов. Вход свободный.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

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Теги: День матери , конкурс , праздник

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